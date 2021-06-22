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Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı - Son Dakika

Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı

22.06.2021 10:56

- Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı Ense yanması ve kulak ağrısı şikayeti ile doktora başvuran kadına milyonda bir görülen tümör teşhisi konuldu 11 saat süren operasyonla eski sağlığına kavuşan hasta taburcu oldu Zonguldak'ta ense yanması ve kulak ağrısı...

- Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı

Ense yanması ve kulak ağrısı şikayeti ile doktora başvuran kadına milyonda bir görülen tümör teşhisi konuldu

11 saat süren operasyonla eski sağlığına kavuşan hasta taburcu oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ense yanması ve kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 56 yaşındaki Ayten Aydın'a milyonda bir görülen Glomus Tümörü teşhisi konuldu. İki başarılı operasyon geçiren Aydın 11 saat süren operasyonun ardından taburcu oldu.

Zonguldak kent merkezinde ense yanması ve kulak ağrısı şikayetiyle ilk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 56 yaşındaki Ayten Aydın'a yapılan muayene sonrası ileri tetkik yapılması için Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Baklacı, tarafından ileri tetkikleri yapılan Aydın'a Glomus Tümörü teşhisi konuldu. Kulak Burun Boğaz ve Gelişimsel Radyoloji ile ortaklaşa yürüttüğü operasyonda 56 yaşındaki Ayten Aydın 11 saat süren operasyonun ardından eski sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Baklacı, "Bu hasta ilk olarak Atatürk Devlet Hastanesinde Kulak Burun Boğaz uzmanı tarafından muayene ediliyor. Gerekli tetkiklerin ardından ileri tedavi için bizlere yönlendiriyorlar. Kulak ağrısı ve dış kulak girişinde kitle şikayetiyle bizlere geldi. Bu hastalıkta en önemli husus ayırt edici tanı, biz bu hastalığa iltihaplı kulak hastalığı gibi yaklaşsaydık daha ön aşamada yanlış teşhis ve tedavi uygulamış olacaktık. Burada önemli olan uluşan kitlenin damarsal bir yapı olup olmadığının teşhisi ve ona yönelik müdahalelerdi. Biz açıkçası burada yapılan tetkiklerde radyoloji bölümden hocalarımızla görüştükten sonra bunun damarsal bir hastalık olabileceğinden şüphelenerek ileri tetkik aşamalara geçtik ve daha sonra işi Gelişimsel Radyolojiye bıraktık ki eğer damarsal bir durumla karşı karşıyasaysanız o damarı bir şekilde kapatmanız ve kanamanın minimalize edilmesi gerekiyor ameliyatta onun kanamaması gerekiyor. Bu konuda emin olduktan sonra Gelişimsel Radyoloji'nin kapısını çaldık" dedi.

"Milyonda bir görülen bir hastalık"

Glomus Tümörü'nün milyonda birden az görüldüğünü ifade eden Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Baklacı, "Bu durum bir yandan büyüyen bir yandan da kulak kemiğini eriten bir hastalık. Bu tümörün kulakta eriteceği yerler beyinle arada olan kemiği eritip menenjit yapabilir, uzun dönemde ana damarlardan biri açılıp hata kaybedilebilir. Bu kulak kemiğini tamamen dolduran en yayılım yapan bir tümördür. Bir ameliyat öncesi kanamanın azaltılması adına Girişimsel Radyoloji alanı ile görüştük. Bu hastalığın toplumda görülme sıkılığı milyonda yarım. O kadar nadir bir tümör. Böyle nadir görülen bir tümör olunca bunun cerrahisi fazla olmuyor. Bunun için birtakım değerlendirmeler oluyor. Birazda cerrahın tecrübesi önemli. Burada kanamalı bir doku ile karşı karıyasınız ve hastanın hayati organlarına zarar vermeden bu kanamalı dokuyu çıkartmak zorundasınız. O açıdan çok sık yapılan bir şey değil. Burada en önemli şey damarsal kanamalı tümörün kanlanmasının azaltılması bu çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Gelişimsel Radyoloji Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Türk, Açıkçası hocamızın değerlendirdiği ve bizlere yönlendirdiği Glomus Tümörü ender görünen tümörlerden bu tümör bizim bölümümüzde doğru tanı koyulduktan sonra hocamızla konuştuk ve işlem öncesi embolisazyon dediğimiz damar yatağını kurutma işlemi yapılabilir mi diye konuştuk. Bunun için önce tanısal anjiyo yaptık. Bu vasküler tümörün bu tümörün yerini, nereden beslendiğini belirledikten sonra mikrobilyalar dediğimiz 300 mikron çapında tıkaçlarla bunları başka damarlara zarar vermeden bu tümörü devre dışı bıraktık. Hem hastamız hem de hocamız için bir konfor sağladık" şeklinde konuştu.

Ense yanması ve ateş şikayetiyle hastaneye başvurduğunu anlatan Ayten Aydın, "Şimdi çok iyiyim bundan önce hastaydım. İlk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine gittim oradan Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildim. Deniz hocam ve Yaşar hocam beni sağlıma kavuşturdular. Onlardan Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. İlk duyduğumda çok korktum. İlk olarak kafamın arkasında yanma oluyordu birde ateş oluyordu. Bu şikayetler üzerine doktora geldim. 2 -3 doktora gittim en son burayı tavsiye ettiler. Allah razı olsun doktorlarım kurtardı beni herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı
Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı
Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı
Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Doktora, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Milyonda bir görülen nadir tümör 11 saat süren ameliyatla alındı - Son Dakika


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