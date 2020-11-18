Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı - Son Dakika

Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı

18.11.2020 10:35

"Milyonda bir görülüyor": 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı Adana'da bir vatandaşın bahçesinde bulduğu 4 katmanlı yumurtanın içinden çıkan yumurta görenleri şaşırttı Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse: "Veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim" Köse, milyonda bir...

"Milyonda bir görülüyor": 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı

Adana'da bir vatandaşın bahçesinde bulduğu 4 katmanlı yumurtanın içinden çıkan yumurta görenleri şaşırttı

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse:

"Veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim"

Köse, milyonda bir görülen bu olayda, yumurta kabuğu oluştuktan sonra anatomik veya yapısal bozukluklar sebebiyle yoluna devam etmemesi yüzünden ikinci bir kabuğun meydana geldiğini belirtti

ADANA - Adana'da bir vatandaşın bahçesinde bulduğu 4 katmanlı yumurtanın içinden çıkan yumurta görenleri şaşırttı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, milyonda bir görülen yumurtayla ilgili, "Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim" dedi.

Seyhan ilçesinde gül ticareti yapan Tahir Tayboğa, havlamalarından rahatsız olduğu köpekleri kovmak için dışarı çıktı. Tayboğa bu sırada tavuk tüyleri ve yanında da yumurtaya benzer bir cisim gördü. Önce korkup yaklaşamasa da sonra yumurta olduğunu fark etti. Bulduğu yumurtanın dış kabuğu normal yumurtaya benzemezken onun iç tarafının yumurta kabuğu olduğunu ve 4 kattan oluştuğunu içinde de normal bir yumurta olduğunu gördü. Tayboğa, ilk defa böyle bir yumurta gördüğünü belirterek, "Kat kat olan yumurtanın içinde bir yumurta daha vardı. Ben ne olduğunu bilemiyorum, bilim adamlarına sormak lazım. Hayatımda ilk defa görüyorum, ilk anda ellemeye dahi korktum acaba rüyamı görüyorum diye düşündüm" dedi.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise bunun milyonda bir denk gelinecek vaka olduğunu belirterek, 36 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir yumurta gördüğünü söyledi. Köse, "Yumurta oluşum sürecini tamamlayamayıp tavuk yumurtlayamazsa, vücut kaplamayı yapmadığını farz ederek ikinci bir kez kalsiyum ile kaplıyor. Bu anatomik bir bozukluk, ancak milyonda bir görülebilir. Ben veterinerlik hayatımda böyle bir şeye denk gelmedim. Ama bilimsel bir mantığı ve açıklaması var. Yumurta kabuğu oluştuktan sonra anatomik veya yapısal bozukluklar sebebiyle yoluna devam etmezse üzerine ikinci bir kabuk oluşturuluyor. Bu sayede yumurta içinde yumurta oluyor. Normal bir tavuk 24 ile 26 saat arasında yumurtluyor. Bu yumurta anatomik bozukluk nedeniyle çıkmaz ise ikinci yumurta bu yumurta ile birleştiğinden yumurta içinde yumurta oluyor. Ancak bu yumurtanın dış tarafı biraz farklı. Bu da tavuktan çıktıktan sonra toprak ile bulaş olduğundan bu hale almış. Bu bir tavuk yumurtasıdır iç katmanlar bunu gösteriyor. Herhangi başka bir hayvana ait değildir. Şaşırtıcı bir durum ama korkulacak bir durum yok, bildiğimiz normal yumurta onun için telaş etmeye gerek yok" dedi.

Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı
Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı

Veteriner, Yumurta, Tavuk, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milyonda bir görülüyor: 4 katmanlı yumurtadan yumurta çıktı - Son Dakika


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