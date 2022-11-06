Sosyal konut projesinde beklenen gün! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal konut projesinde beklenen gün! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha açıklandı

06.11.2022 15:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 milyondan fazla insanın başvurduğu sosyal konut projesinde ilk kuraların 7 Kasım günü Ardahan ve Şırnak'ta çekileceğini açıklamıştı. Kurum, 16 Kasım'a kadar kuraların gerçekleşeceği 10 ili daha sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin kura çekimlerinin yarın başlayacağını belirterek, "12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek" dedi.

"12 İLİN KURASI 10 GÜNDE TAMAMLANACAK"

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 Eylül'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz. Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek" ifadelerini kullandı.

KURA ÇEKİMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ İLLER

Öte yandan Bakan Kurum'un paylaştığı tabloya göre; Şırnak'ta yapılacak 1450 konut ve Ardahan'da yapılacak 250 konut için yarın kura çekimi yapılacak. Ayrıca; 8 Kasım'da 1070 konut için Kars ve 903 konut için Siirt'te, 9 Kasım'da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman'da, 10 Kasım'da 1480 konut için Ağrı'da, 10-11 Kasım'da 2 bin 550 konut için Mardin'de, 11-12 Kasım'da 2 bin 800 konut için Van'da, 13-14-15-16 Kasım'da 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da, 15 Kasım'da 804 konut için Hakkari'de ve 16 Kasım'da 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.

Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! İşte kuraların çekileceği 12 il
YORUMLAR
500
Merakla beklenen sosyal konut projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek Merakla beklenen sosyal konut projesinde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hacıhüsrev'de incelemelerde bulundu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Hacıhüsrev'de incelemelerde bulundu

Sosyal Konut, Murat Kurum, Toki, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Sosyal konut projesinde beklenen gün! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:59 Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin "Haklarımızı arayacağız" sözlerine AK Parti Gençlik Kolları'ndan yanıt: Hak arayışı seçime endeksli değildir
15:48 TFF'den hakem atamalarına ilişkin tarihi karar: Basının önünde yapacağız
15:23 Kırmızı bültenle aranırken Sarıyer'deki lüks sitede yakalanan Sırp çete liderinin evinin bahçesinden 3 kadın cesedi çıktığı öne sürüldü
15:03 Sosyal konut projesinde beklenen gün! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha açıklandı
14:45 İstanbul için kar uyarısı! 1995 ve 2006'nın kasım ayları işaret edildi
14:15 Maratonda koşan Ekrem İmamoğlu'nun eşine söyledikleri gülümsetti
13:10 Çamlıca Kulesi'nde vinçten düşen parçalar nedeniyle hasar oluştu! Ziyaretçi girişi kapatıldı
12:35 Sinan Akçıl'dan alkış alan jest! Kuryenin hayalin gerçekleştirdi
12:35 Eski ünlü oryantal Asena'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı
12:34 Antalya'da eşiyle tartışan adam köprüden atlamak isteyince ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2022 16:27:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal konut projesinde beklenen gün! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement