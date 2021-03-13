Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi - Son Dakika

Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi

13.03.2021 10:15
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı,

Son günlerde verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisinin hediye aldığı sweetshirt ile adından söz ettirdi. Subaşı'na hediye gelen sweetin üzerindeki "Erkek arkadaşımın malıyım" cümlesi sosyal medyada gündem oldu.

Önceki gün giydiği mini elbisesiyle gündem olan Şeyma Subaşı, bu sefer de Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin hediyesiyle çok konuşulmaya başlandı. Sevgilisiyle sık sık sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Şeyma Subaşı, kendisine hediye gelen sweeti giyerek poz verdi.

"ERKEK ARKADAŞIMIN MALIYIM"

Pozunu 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Subaşı'nın sweetinin önünde yaza yazıyı okuyanlar kısa süreli şok yaşadı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin hediye ettiği sweetinde yazanlar ise şu şekilde: "Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar."

Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, 'Sevgilimin malıyım' yazılı kıyafetle poz verdi

AŞK DOLU VİDEOLARINI PAYLAŞMAYA DEVAM ETTİ

Sweetteki yazıları onaylayan ve giymeyi kabul eden Şeyma Subaşı, bununla da yetinmeyip özellikle yazıları göze sokmak için pozlar verdi. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Şeyma Subaşı, eleştirilere aldırış etmeden sevgilisinin kendisini öpücüklere boğduğu videoları paylaşmaya devam etti.

Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, 'Sevgilimin malıyım' yazılı kıyafetle poz verdi
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, 'Sevgilimin malıyım' yazılı kıyafetle poz verdi
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, 'Sevgilimin malıyım' yazılı kıyafetle poz verdi
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Sevgilimin malıyım yazılı kıyafetle poz verdi

Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, 'Sevgilimin malıyım' yazılı kıyafetle poz verdi - Son Dakika Magazin


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