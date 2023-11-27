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Milyoner'de herkesi ters köşe yapan KPSS sorusu! Kolay diyen herkes yanıldı - Son Dakika

Milyoner'de herkesi ters köşe yapan KPSS sorusu! Kolay diyen herkes yanıldı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ''ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması ''KPSS'' olan sınavın tam adı nedir?'' sorusu yöneltildi. Çift joker hakkını kullanan yarışmacı, ikinci hakkında doğru cevabı verdi. Hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri ters köşe yapan soru için ''Doğru bildiğim yanlış çıktı'' yorumları yapıldı.

27.11.2023 - 11:26,  Güncelleme: 11:34
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne Tahir Akay isimli yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL'lik KPSS sorusu damga vurdu.

HERKES "ÇOK KOLAY SORU" DEDİ

Başarılı bir yarışma çıkartan Akay'a "ÖSYM tarafından düzenlenen ve kısaltması KPSS olan sınavın tam adı nedir?" sorusu yöneltildi. Şıklara bakınca herkes "Çok kolay soru" yorumunu yaptı.

A) Kamu Personel Seçme Sınavı

B) Kamuya Personel Seçme Sınavı

C) Kamuda Personel Seçme Sınavı

D) Kamu Personeli Seçme Sınavı

ÇİFT JOKER HAKKINI KULLANDI

Ancak yarışmacı temkinli davranarak çift cevap joker hakkını kullandı ve ilk olarak D şıkkını seçti. Cevap yanlış olunca yarışmacı, ikinci hakkında A şıkkını seçerek bir sonraki soruya geçti.

"DOĞRU BİLDİĞİM YANLIŞ ÇIKTI"

Sosyal medyada da gündem olan soru için birçok yorum yapıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı soru için "Sanki biliyormuşum ama bilmiyormuşum da", "Çok kolay sorular çıkıyor derken gelen soru", "Şimdi biz hangi sınava giriyoruz?", "Doğru bildiğim yanlış çıktı" gibi yorumlarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Milyoner'de herkesi ters köşe yapan KPSS sorusu! Kolay diyen herkes yanıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyoner'de herkesi ters köşe yapan KPSS sorusu! Kolay diyen herkes yanıldı - Son Dakika
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