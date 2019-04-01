Son Dakika Haberleri: Milyoner Ronaldinho Gaucho'nun Lüks Hayatı - Bu Hayat Ona Ait

Milyoner Ronaldinho Gaucho'nun Lüks Hayatı - Bu Hayat Ona Ait

53 dakika önce

Brezilya efsanesi Ronaldinho, büyük başarılarla geçirdiği futbol kariyerini noktaladıktan sonra yaşadığı lüks hayat ve satın aldığı arabalarla gündeme gelmeye devam etmektedir.

Brezilya efsanesi Ronaldinho, büyük başarılarla geçirdiği futbol kariyerini noktaladıktan sonra yaşadığı lüks hayat ve satın aldığı arabalarla gündeme gelmeye devam etmektedir. Bizde bu videoda Ronaldinho'nun efsaneleşmiş futbol kariyerinden ve yaşadığı lük hayattan bahsedeceğiz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:07 Kaynak: Youtube

Brezilya, Futbol, Ronaldinho, Genel
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