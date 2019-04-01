Milyoner Ronaldinho Gaucho'nun Lüks Hayatı - Bu Hayat Ona Ait
53 dakika önce
Brezilya efsanesi Ronaldinho, büyük başarılarla geçirdiği futbol kariyerini noktaladıktan sonra yaşadığı lüks hayat ve satın aldığı arabalarla gündeme gelmeye devam etmektedir.
Brezilya
efsanesi Ronaldinho
, büyük başarılarla geçirdiği futbol kariyerini noktaladıktan sonra yaşadığı lüks hayat ve satın aldığı arabalarla gündeme gelmeye devam etmektedir. Bizde bu videoda Ronaldinho'nun efsaneleşmiş futbol kariyerinden ve yaşadığı lük hayattan bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:07 Kaynak: Youtube
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