Son Dakika Haberleri: Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı
Son Dakika Ekonomi Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı

Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı

31 dakika önce

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.

Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı, System.String[]

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:41 
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