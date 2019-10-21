Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı
31 dakika önce
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:41
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