Milyonerler dövize koştu
1 saat önce
Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, temmuz sonu itibarıyla 2018 sonuna göre 83,4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandı.
Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, temmuz sonu itibarıyla 2018 sonuna göre 83,4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:45
Japonlar 'Suşi' susamı için Muğla'da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Borçlanma Genel Müdürlüğü tepkisi: Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi Adana'nın yeni gözdesi ciğer bezi! Kilosu 10 liradan satılıyor, talebe patlaması var Rizeli iş insanı, Ukrayna'da kurduğu marka ile küp şeker sektöründe pazar lideri oldu