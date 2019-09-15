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Milyonerler dövize koştu

1 saat önce

Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, temmuz sonu itibarıyla 2018 sonuna göre 83,4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandı.

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Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, temmuz sonu itibarıyla 2018 sonuna göre 83,4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:45 
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