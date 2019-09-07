Milyonfest'in ikinci gününde coşku devam etti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen, Milyonfest'in ikinci gününde de coşku devam etti.

Umut Kuzey öncülüğünde, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği birçok büyük festivalde yüz binlerce genci rock ve alternatif müziğin yıldızlarıyla buluşturan Milyon Yapım, Fethiye'nin İnlice Plajı'nda, müzik ve eğlence tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde Halil Sezai, Fatma Turgut, Niyazi Koyuncu ve Şebnem Ferah sahneye çıktı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserler renkli görüntülere sahne oldu.

Müzikseverlerin doldurduğu konser alanında festival seyircisi koro halinde, marş söyler gibi sanatçılara eşlik etti.