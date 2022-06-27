Milyonlar Kabine Toplantısı'na odaklandı! Masada asgari ücret zammı ve bayram tatili dahil 5 kritik konu var - Son Dakika
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Milyonlar Kabine Toplantısı'na odaklandı! Masada asgari ücret zammı ve bayram tatili dahil 5 kritik konu var

27.06.2022 00:18

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Milyonların odaklandığı toplantıda asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ve ve bayram tatilinin 9. güne çıkarılıp çıkarılmayacağı kesinlik kazanacak. Toplantıda emekli ve memura ek zam, enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi konuları da masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatili ve ekonomi gündemiyle toplanıyor. Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, gündemdeki konular değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor. Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, konuya ilişkin Kabine'ye bir sunum yapması beklentiler arasında. Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI?

Enflasyon oranında fark alacak memur ve emeklilere, fazladan zam yapılıp yapılmamasının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKACAK MI?

Kabine'de Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor. Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da masada olacak. Son ekonomik veriler ışığında atılacak yeni adımlara karar verilecek.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalabalık bir ekiple katıalcağı NATO zirvesi öncesinde yapılan hazırlıklar da son kez masada olacak.

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Son Dakika Güncel Milyonlar Kabine Toplantısı'na odaklandı! Masada asgari ücret zammı ve bayram tatili dahil 5 kritik konu var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlar Kabine Toplantısı'na odaklandı! Masada asgari ücret zammı ve bayram tatili dahil 5 kritik konu var - Son Dakika
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