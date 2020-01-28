Milyonlar depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Milyonlar depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika Magazin

Milyonlar depremzedeler için seferber oldu

6 saat önce

GEÇEN cuma Elazığ-Sivrice'de meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için çok sayıda yardım kampanyası düzenlendi.

Milyonlar depremzedeler için seferber oldu, System.String[]

GEÇEN cuma Elazığ- Sivrice'de meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için çok sayıda yardım kampanyası düzenlendi. Birçok sanatçı, konser ve sahne gelirlerini depremzedelere göndereceklerini açıkladı. Düzenlenen organizasyonlarda da katılımcılardan yardım malzemeleri toplanarak afet bölgesine gönderildi.


BAKANLARDAN REKOR BAĞIŞ


En büyük kampanyalardan birine Acun Ilıcalı imza attı. Ilıcalı'nın kanalı TV8'de önceki akşam yayınlanan "Tek Yürek" adlı programda siyasi liderler, iş insanları, sanatçılar ve vatandaşlar bağışta bulundu. Ilıcalı, toplanan bağış miktarını Instagram'dan açıkladı: 73 milyon TL. Kampanyaya destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 26 bin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 20 bin lira bağışta bulundu. İş dünyasından Cemil Kazancı ve Burak Soylu 2'şer milyon lira, Hüseyin Özdilek, Cihan Kamer, Taha Aksoy ve Burak Yakın da 1'er milyon lira bağışladı.


5 saatte toplandı


Acun Ilıcalı'nın 5 saat süren 'Tek Yürek' yayınında rekor miktarda bağış toplandı.


SANAT DÜNYASINDAN BÜYÜK DESTEK


Seda Sayan, Hadise ve Sibel Can "Tek Yürek" kampanyasına 100'er bin lira bağışladı. Burak Yılmaz, futbolcu arkadaşlarıyla kampanyaya 300 bin liralık destekte bulundu.


Yalın, Zorlu PSM'deki konserden önce sevenlerinden yanlarında kışlık kıyafet getirmelerini istedi. Kıyafetler, depremzedelere gönderildi.


DasDas ve İhtiyaç Haritası ekipleri el ele verdi, giyecek, battaniye, bebek bezi ve hijyen malzemeleri toplamaya başladı. DasDas'a götürülecek yardımların deprem bölgesine ulaştırılacağı açıklandı.


Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun "3+1 Zombili" oyununun galasında yardım toplandı.


Bergüzar Korel, sosyal medyada Sivrice'nin Kazgedik Köyü'nde 50 kişiye yardım ulaşmadığını duyurdu. Köyde yaşayan Azer Karataş'ın (19) Geleceğe Işık Tut projesine başvurarak yardım istediğini belirten oyuncu daha sonra şu açıklamayı yaptı: "Azer'den haber aldık. 'Bütün yardımları topladım. Bundan sonrası yağmacılığa girer. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı' dedi."

Sivrice, Elazığ, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:11 
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