Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak - Son Dakika

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak

26.05.2021 14:01

Meclis'te hazırlanan vergi borcu yapılandırması araç sahiplerini de kapsıyor. Trafik cezası, geçiş ihlali cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödememiş olanlara büyük indirim sağlanacağı belirtildi. Borcunu peşin ödeyene enflasyon farkından yüzde 90, trafik cezasını yapılandırmak isteyenlere ise yüzde 25 indirim sağlanacak. Geçiş ihlali cezalarında ise vatandaşların 4 katlık cezadan kurtulacağı öğrenildi.

Milyonlarca vatandaş çeşitli nedenlerle borçlu durumda. Meclis'e sunulan 15 maddelik yeni af paketi borçların kapatılması için önemli bir fırsat sunuyor. Çıkacak yasa ile, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçları yapılandırılacak.

PEŞİN ÖDEYEN DAHA AVANTAJLI

Yasa teklifinin detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detay da trafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezalarıyla ilgili. Normalde vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra anaparaya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödemede ise enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. Bir başka deyişle anaparada indirim yok.

TRAFİK CEZALARINDA BÜYÜK İNDİRİM FIRSATI

Yeni yapılandırmada ise korona cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu. Buna göre; 30 Nisan 2021 (dahil) öncesi döneme ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenler peşin ödemeyi tercih ederse ceza asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak. Mevcut durumda da kesilen trafik cezası 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor. Yeni düzenleme trafik borcu olanlara böyle önemli bir kolaylık sağlıyor.

VATANDAŞ GEÇİŞ İHLALİNDE 4 KATLIK CEZADAN KURTULACAK

Köprü ve otoyollarda geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, giriş çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 4 katı idari para cezası veriliyor. Eğer bu geçiş ücreti 15 gün içinde ödenirse ceza uygulanmıyor. Geçiş ihlali cezası bulunanlar, yapılandırmayla bu 4 katlık cezadan kurtulacak. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90'ı da silinecek.

BORCUNU İLK TAKSİT SÜRESİNDE KAPATANA DA KOLAYLIK

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru yaptıktan sonra ilk taksit son ödeme süresi olan 30 Eylül'e kadar trafik ve kaçak geçiş cezalarını peşin ödeyen yüzde 25'lik anapara indirimini alacak. Bunun yanında taksiti seçip, ilk taksiti eylül ayında ödeyen, kalan borcun tamamını ikinci taksit süresinde ödeyene de anapara üzerinden yüzde 12.5 indirim yapılacak. Böylece her ay sonunda gecikmeye girdiği için yüzde 5 oranında faiz eklenen trafik cezalarından daha az bir ödemeyle kurtulmak mümkün olacak.

NE KADARLIK DÜŞÜŞ OLUYOR?

  • Yüzde 10-30 hız aşımı 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.
  • Yüzde 30-50 hız aşımı 652 TL, yüzde 25 indirimli 489 TL.
  • Yüzde 50 üzeri hız aşımı 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.
  • Alkollü araç kullanmak: İlk seferde 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.
  • Kırmızı ışıkta geçmek: 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.
  • Emniyet kemeri takmamak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.
  • Ehliyetsiz araç kullanmak: 2.698 TL, yüzde 25 indirimli 2.023 TL.
  • Emniyet şeridini ihlal etmek: 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.
  • Direksiyonda ceple konuşmak: 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.
  • Yasaklı yerde park etmek: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.
  • Sis farlarını gereksiz yere kullanmak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.
  • Drift yapmak: 6.700 TL, yüzde 25 indirimli 5.025 TL.
  • Kask takmamak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.
  • Muayenesiz araç kullanmak: 314 TL, indirimli 235.5 TL.
  • Emniyet şeridini kullanmak: 1.340 TL, indirimli 1.005 TL.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak

Türk Lirası, Enflasyon, Vergi, Mtv, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (9)
  • emmi: kesinlikle dönmem seninleyim reis ama gına geldi bu aflar hidistana her önünüze gelene yardımlar bıktırdı yarın emekliye gelincede yüze 3, 5 le idare ederiz değiş bu politikanı yenilerini bulamazsın elindekileri kaybetme BAŞKANIIIM Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • vatansever: Devlet resmen düzgün vatandaş istemiyor. bu demek yahu. vergilerini ve cezalarını düzenli ödeyen vatandaşa ceza bu resmen. bir daha ödemeyecem. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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