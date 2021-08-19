Üye Girişi
Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor - Son Dakika

Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor

19.08.2021 15:07

- Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor Antalya'da bulunan fabrikada balon balıklarına özel ağ üretimi Antalya'da bir fabrikada Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için dayanıklı naylon ipliklerden...

- Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor

Antalya'da bulunan fabrikada balon balıklarına özel ağ üretimi

ANTALYA - Antalya'da bir fabrikada Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için dayanıklı naylon ipliklerden ağ örülüyor. Üretici gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda üretilen ağlar ile milyonlarca balon balığının aynı anda yakalanabileceğini belirtti.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı, ile balıkçıların mücadelesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.

Ağ üreticileri harekete geçti

2021 yılında başlayıp 2023'e kadar sürecek kuyruk alımında 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödenecek. Öte yandan balon balıklarına karşı Türkiye'de bulunan ağ üreticileri de hareket geçti. Üreticiler balon balıklarının keskin dişlerinin zarar veremeyeceği ağları üretmeye başladı. Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya'da bir fabrika özel bir ağ geliştirdi. İşletme sahibi Aydın İnce, üretilen ağların büyük gırgır teknelerinde balon balığı ile mücadelede kullanılması durumunda milyonlarca balon balığının yakalanabileceğini belirtti.

"Gırgır tekneleri milyonlarca balon balığını bir çember içerisine alıp tekneye alabilir"

Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine destek verilmesi çağrısında bulunan ağ üreticisi Aydın İnce, "Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine iyi bir destek verebilirse onlar bu işi üstlenebilir. Gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda bu ağlarımız ile çok ciddi balon balığı tutulabilir. Gırgır tekneleri milyonlarca balon balığını bir çember içerisine alıp tekneye alabilir. Bu ağlarımız bu iş için uygundur. Ağımızın ham maddelerini dışarından alıyoruz. Kendimiz burada son teknoloji ile burada dokuyup sevkiyatını sağlıyoruz. Bu ağlar balon balığına özgü olarak biraz daha kalınlaştırılabilir. Daha iyi sonuç elde edilir. Aylık sezonun açık olduğu dönemde 45 ton ağ üretiyoruz" dedi.

Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor
Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor
Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor
Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor

Kızıldeniz, Akdeniz, Antalya, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar 16:13 Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı 16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor 15:39 Twitch yayıncısı Amouranth, evindeki yangının kundaklama olduğundan şüpheleniyor Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi 15:34 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki 15:09 Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu 14:27 İBB'nin hayvan bakımevi yakınlarında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepkilere neden oldu Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

Son Dakika Haberleri
16:13 Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
16:13 Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar
16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü
16:10 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı
16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
15:37 Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu
15:33 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi
15:18 Uçaktan düşen 16 yaşındaki Afgan futbolcu korkunç bir şekilde can verdi
15:13 Eski eş dehşeti can aldı! Atlette boğarak öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi         
16:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü         
16:11
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu Selin yıkıma uğrattığı Babaçay köyünde 9 kişilik aile çatıda bacaya tutunarak selden kurtuldu         
15:37
37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı         
15:26
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı Son Dakika! 28 Şubat davasında cezası netleşen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıktı         
14:25
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti         
12:17
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 16:20:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milyonlarca balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement