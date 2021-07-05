Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu

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Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, emekli maaşı ve memur zamlarının yanı sıra kıdem tazminatı tavanı da artış gösterdi. Ocak ayından temmuz ayına geçen 6 aylık enflasyonun belirlenmesiyle birlikte bu enflasyonun yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçmesi halinde oluşacak fark memur ve memur emeklilerine ödeniyor. Bu oran da kıdem tazminatı tavanının artışını belirliyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 8.224 TL OLDU

Ocak ayında yapılan artışla birlikte temmuz ayına kadar uygulanan kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL olmuştu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 oldu. Yılın ilk 6 ayı için memurlar yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Buna göre temmuz ayı itibariyle yıl sonuna kadar geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı 8.224 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HESAPLANIR?

Son alınan brüt ücret üzerinden yapılan kıdem tazminatı hesabı brüt ücrete yıl boyu alınan düzenli ödemelerin de dahil edilmesiyle hesaplanır. Kıdem tazminatı giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanan bu ücretin bir üst sınırı bulunuyor. Bir çalışanın brüt maaşı son belirlenen kıdem tazminatı tavanının üzerindeyse kıdem tazminatı bu rakam üzerinden hesaplanır. Brüt maaşı 6 bin lira olan bir çalışan ise çalıştığı süre ile 6 bin liranın çarpımı sonucu kıdem tazminatını hesaplayabilir.