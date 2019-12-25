Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yarın açıklanacak kararda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yarın açıklanacak kararda - Son Dakika

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yarın açıklanacak kararda

6 saat önce

7 milyon çalışanı ve aileleriyle toplamda 20 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

7 milyon çalışanı ve aileleriyle toplamda 20 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.Asgari ücret komisyonu son toplantısını yarın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacak.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek. Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

Konunun yılın son bakanlar kurulu toplantısında gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Açıklamayı toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

(İHA)

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yarın açıklanacak kararda

Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Türk İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı yarın yapılacak
Son dakika: 1 Ocak 2020'den itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalarda alım, satım ve kiralama yapılamayacak Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı Putin, 5 generali görevden aldı

Son Dakika Haberleri
20:16 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
20:15 Sudan'da Noel ayini düzenlendi - Son Dakika
20:15 AK Parti'li Yazıcı'dan sözde Emeni soykırım yasasını kabul eden ABD Senatosu'na tepki - Son Dakika
20:14 Batman valiliği, ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
20:13 Kars bilal erdoğan 21'inci yüzyıl türkiye'si sizlerin eseri olacak - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:17:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yarın açıklanacak kararda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]