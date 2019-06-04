Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek

İngiliz bilim insanları, kalp krizinden kaynaklanan hasarı tamir edebilecek milyonlarca canlı hücreden oluşan bir kalp yamasının, yakında insanlar üzerinde deneneceğini açıkladı.

İngiliz Kalp Vakfı, kalp yamasının hayvanlar üzerinde denendiğinde umut vadettiğini ve 2 yıl içinde de insanlar üzerinde de klinik testlere başlanacağını duyurdu.

Parmak büyüklüğündeki (3cm x 2cm) yama, kalp kası hücresine dönüşmeye programlanmış 50 milyon insan hücresi barındırıyor.

Uzmanlar, hasarı engellemek ya da tamir etmek için hastanın kalbine bir ya da birden fazla yamanın takılabileceğini söylüyor.

Bir kalp krizi sırasında atardamarlar tıkanıyor, kalp hayati besinlerle oksijenden yoksun kalıyor ve bu nedenle kalp kaslarının bir kısmına hasar veriyor. Bu durum kalbin zayıflamasına yol açıyor ve fonksiyonlarını yitirmesiyle sonuçlanabiliyor.

Yamalar fiziksel olarak hasar görmüş kalp kaslarını destekliyor ve kalbin daha etkin bir şekilde kan pompalamasını sağlıyor.

Kalp hücrelerinin tamir olmalarını ve yenilenmelerini tetikleyen kimyasallar da salgılanıyor.

Laboratuvar testleri, kalp yamalarının 3 gün sonra atmaya ve bir ay sonra kalp dokusunu taklit etmeye başladığını ortaya koyuyor.

'Hastalığın seyrini değiştirebiliriz'

Araştırmada yer alan kardiyolog Richard Jabbour, "Bir gün bu yamaların kalp krizi geçirmiş hastaların tedavilerinin bir parçası olmalarını umuyoruz" diyor.

"Kalp yetmezliği yaşayan birine ilaçların yanı sıra bu yamaları da verebiliriz. Böylece raftan alıp doğrudan bir insana uygulayabilirsiniz."

Araştırmayı fonlayan İngiliz Kalp Vakfı'ndan Profesör Metin Avkıran, "Kalp yetmezliği, tedavisi bulunmayan, insanın hayatını değiştiren bir durum ve günlük aktiviteleri aşırı derecede zorlaştırıyor" dedi ve "Eğer kalbi yamalayabilirsek ve iyileşmesine yardımcı olabilirsek, bu kişilerde hastalığın seyrini değiştirebiliriz." diye ekledi.