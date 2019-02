Milyonlarca Doların Döndüğü E-Spor Dünyasına Girmenizi Sağlayacak 10 Oyun

İnternet üzerinden rakiplerle hünerlerinizi kapıştırdığınız e-spor oyunlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Turnuvaları düzenlenen ve ciddi para ödülü verilen bu oyunlar, artık kendi sektörlerini ve ekonomilerini inşa ettiler. Birçoğu düşük ve orta segmentli bilgisayarlarda bile düzgünce çalışan, 10 adet e-spor oyununu sizler için bu haberimizde derledik.Önce bildiğimiz oyunlardan başlıyor, ardından bu dünyanın yeni yıldız oyunlarına değiniyoruz. Eğer bu işlere çok meraklıysanız, listedeki oyunların hepsini duymuş olabilirsiniz. Bu nedenle açıklamar kısmında oyunların bazı dikkat çekiçi yönlerinden de bahsettik.10. Counter-Strike: Global OffensiveCS 1.6 ile yagınlaşan Counter furyası aldı başını gidiyor. Öncesinde çok oyunculu FPS oyunu olarak oyuncuların birbirleriyle silahlarla kapışmasını sağlayan Counter-Strike: Global Offensive, birkaç ay önce piyasaya sürdüğü CS: GO Danger Zone oyun moduyla, PUBG ve Black Ops 4 gibi Battle Royale türüne de giriş yapmıştı. Danger Zone ile beraber ücretsiz sürümünü de CS: GO için yayınlayan Valve, şimdilerde başlattığı yeni bir sistem ile ücretsiz sürümde 21. seviyeye gelen oyuncuları – oyunu satın almış gibi – Seçkin Statüsü'ne yükseltiyor.9. Dota 2E-spor dünyasının en eski ve köklü oyunlarından Dota serisinin ikinci oyunu Dota 2, sahip olduğu çeşitli mekanikleriyle oynayanları cezbediyor. MOBA (çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası) türü oyunların üstadı Dota, diğer MOBA oyunlara göre daha stratejik ve zor bir oyun deneyimi sunuyor. Oyuncular, karşı tarafın kulelerini patlatıp merkezini yok etmeye çalışıyorlar.8. FortniteFortnite geçen yıl içerisinde muazzam bir çıkış sergiledi. Battle Royale oyunu olan Fortnite, PUBG'nin optimizasyon sıkıntısı sebebiyle kaybettiği oyuncuları bir bir kendine topladı. Sadece savaşmak yerine kendi yapılarınızı inşa edip kendinizi koruma altına alabildiğiniz Fortnite, hem mobil hem PC hem de konsollar üzerinden oynanabiliyor. Yapımcısı Epic Games tarafından yapılan güncellemeler ile neredeyse her hafta başka bir yeniliğe sahip olan oyunda oyuncuların sıkılması mümkün görülmüyor.7. PlayUnknown's Battlegrounds (PUBG)Battle Royale oyunlarının en popülerlerinden PUBG, gerçekçi oyun motoruyla savaş deneyimini bir üste dereceye taşıyor. Oyuncuların aynı uçaktan bir adaya atlayarak başladığı PUBG, elektriksel alan ile oyuncuların aynı yere gitmeye zorlanmasıyla bir hayli çekişmeli çatışmalara sahne oluyor. Her yıl turnuvaları düzenlenen Battle Royale oyunu PUBG sayesinde, sadece 2018 yılı içerisinde yüzlerce oyuncu milyonlarca dolar ödül kazanıldı.6. League of LegendsGençlerin hararetle oynadığı LOL'ü kesinlikle duymuşsunuzdur. Dota ile aynı tür içerisinde bulunan LOL'de oyuncular karşı takımın merkezini yok etmeye çalışıyorlar. 134'ten fazla şampiyonun bulunduğu LOL'de satın alınabilen kostümler ile şampiyonlar özelleştirilebiliyor, bu sayede daha görkemli bir görünüş ile rakiplerinize korku salabiliyorsunuz. Sürekli güncellenen ve oyun içi adaletin sağlanılması için çalışılan LOL, küçük büyük demeden her kesimden oyuncuya hitap ediyor.5. Call of Duty: Black Ops 4PUBG gibi Battle Royale türünde bulunan COD: Black Ops 4, diğer Battle Royale oyunlarına göre sahip olduğu hızlı oynanışıyla öne çıkıyor. Oyuncular uçaktan atladıktan sonra ekipmanlarını toplayıp oyunun yavaşça kapandığı yere doğru ilerliyorlar. Helikopter dahi kullanılabilen COD: Black Ops 4, daha önce benzeri görülmemiş Battle Royale oynanış stiliyle turnuvalara da göz kırpıyor. Oyunun fiyatının 450-500 TL civarında olması ise ülkemizdeki oyuncuların çoğunun Black Ops 4'ü deneyimlemesinin önüne geçiyor.4. HearthstoneKart oyunlarının çevrimiçi ortama taşınmış hâli olan Hearthstone, stratejinin ve ileri görüşlülüğün hayati önem taşıdığı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hem mobil platformda hem de PC platformunda bulunan Hearthstone; boş zamanlarınızda 5'er dakikalık oynanışıyla sıkılmanızı engelleyebilirken, sahip olduğu lig sistemiyle de kendinizi üst seviyelere taşımanıza olanak sağlıyor. Oyunu diğer oyunlarından ayıran bir özelliği ise sizi denginiz olan rakiplerle eşleştirmesi. Bu sayede oyuna ilk başladığınızda çok güçlü rakipler tarafından ezilmiyor veyahut oyunda güçlendiğinizde çelimsiz rakipler yüzünden sıkılmıyorsunuz.3. Heroes of the Storm (HoTS)Dünya genelinde en çok oynanan oyunlardan birisi olan Heroes of The Storm, çevrimiçi oyunlar arasındaki yerini koruyor. Hearthstone'un ve Overwatch'un yapımcısı olan Blizzard'ın 2015'te piyasaya sürdüğü oyunu HoTS, LOL ve Dota gibi MOBA türünde kullanıcıların çarpışmalarına olanak tanıyor. Her ne kadar son zamanlarda popülaritesi azalsa da yine de oyuncuların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.2. Realm RoyaleGeçtiğimiz yılın ortalarında piyasaya sürülen Realm Royale, PUBG ve Black Ops 4 ile aynı klasmanda yer alıyor. Atınızı çağırıp oyun haritasında gezebildiğiniz Realm Royale hem yakın temas silahlarıyla hem de uzak temas silahlarıyla eski çağları andıran bir çarpışmaya ön ayak oluyor. Oyuncuların gizlenme ve ışınlanma gibi özel güçlere de sahip olduğu Battle Royale oyunu Realm Royale ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor.1. Smite2014 yılında Hi-Rez Stüdyoları (Realm Royale'in de yapımcısı) tarafından piyasaya sürülen ve MOBA oyun türüne yepyeni bir soluk getiren Smite, deyim yerindeyse 3 boyutlu League of Legends keyfini oyunculara sunuyor. 3 boyutlu bir şekilde karşı tarafın kulelerini ve nihayetinde merkezini patlatmayı amaçladığınız Smite, ücretsiz bir şekilde birçok platformdan oynanabiliyor.E-spor günümüzde oldukça yaygınlaştı. Düzenlenen turnuvalar ile milyonlarca dolar ödül kazanan oyuncular, başarılarını dünyaya duyurur hâle geldi. Siz de kendinizi bu alanda geliştirmek ve göstermek istiyorsanız listelediğimiz oyunlar arasından istediğinizi indirip oynamaya başlayabilirsiniz.