Son Dakika Haberleri: Milyonlarca Dolarlık Hammadde Kaynağını Çöpe Atıyoruz

Milyonlarca Dolarlık Hammadde Kaynağını Çöpe Atıyoruz

1 saat önce

Artan nüfus artışı ve sanayileşme doğal kaynakların tüketiminde artışa neden olurken tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de sıfır atık bilincinin gelişmesini zorunlu kıldı.

Milyonlarca Dolarlık Hammadde Kaynağını Çöpe Atıyoruz, System.String[]

Bu süreçte kaynağında ayırma sayesinde milyonlarca dolar kazanabileceğimizi belirten IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, " Geri dönüştürülebilir ve enerjiye çevrilebilir atıklarımızı çöpten çıkararak ham madde ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Geri dönüştürülebilir atıklardan ikincil ham madde üretilirken harcanan enerji, ham maddenin cevherden elde edilmesi sırasında harcanan enerjiden çok daha düşük. Etkili atık yönetimi enerji olarak da büyük avantajlar sağlıyor" dedi.

Tüketim artıyor aynı oranda atık madde oranı da yükseliyor. Atıklar hayatımızda hep var olmaya devam edecek. Bu sorunun çözümü ise etkin bir atık yönetimi planlamasından geçiyor. Türkiye'de her yıl ortaya çıkan atığın beşte dördü geri dönüşümde kullanılmadan çöp olarak depolanıyor. Dünyada ise özellikle gelişmiş ülkelerde atıkların yarıdan fazlası geri dönüştürülerek defalarca kullanılıyor.

ATIK YÖNETİMİ EVDE BAŞLIYOR

Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı, hem ekonomi hem de çevre için büyük önem taşıyor. Bu atıkları değerlendirebilmek için, atıkların kaynağından ayrı toplamanın çok önemli olduğunu vurgulayan IFAT Proje Müdürü Namık Sarıgöl " Ambalaj atığının organik atık ya benzerleri ile toplanması geri dönüşüm sürecini etkilerken maliyetin çoğalmasına sebep oluyor." dedi.

EKONOMİYE 3, 5 MİLYAR KAYNAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçtiğimiz ay verdiği bilgilere göre,'Sıfır Atık' projesinin hayata geçirildiği bir yılda 2, 2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton atık elektrikli ve elektronik eşya, 38 bin ton bitkisel ve 80 bin ton madeni atık yağ, 184 bin ton ömrünü tamamlamış lastiği kaynağında ayrı toplanarak geri kazandırıldı. Bütün bunlardan sadece bir yıl içinde ekonomiye 3,5 milyar kaynak sağladı.

28-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek 'IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı' atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda yeni açılımlar sağlayacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:26 Kaynak: Bültenler

Sarıgöl, Güncel
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