Son Dakika Haberleri: Milyonlarca Dolarlık Tesla Model 3'ler, Gemiyle Avrupa'ya Getirildi

Milyonlarca Dolarlık Tesla Model 3'ler, Gemiyle Avrupa'ya Getirildi

56 dakika önce

Elektrikli araç denince akıllara ilk gelen marka olan Tesla, Avrupa pazarına girecek olan otomobillerini gemiyle yolladı.

Milyonlarca Dolarlık Tesla Model 3'ler, Gemiyle Avrupa'ya Getirildi, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın daha uygun fiyatıyla Avrupa pazarına giriş yapacağı yeni modellerle ilgili onayı aldığı haberini paylaşmıştık. Şirket, şubat ayı içerisinde araçların sevkiyatını gerçekleştireceğini ve kargo gemisinin yolda olduğunu açıklamıştı.

Son gelen habere göre Tesla Model 3'lerin içerisinde olduğu gemi, San Fransisco limanından sonra şimdi de Belçika'nın Zeebrugge limanına yanaştı.



Tesla, araçların sevkiyatı tamamlanana kadar her hafta tam 3.000 Model 3'ü Zeebrugge limanına gönderecek. Tesla, Model 3'leri sahiplerine göndermek için bütün araçların gelmesini beklemeyecek. Araçlar limandan alındığı gibi sahiplerine gönderiliyor. Şu ana dek Avrupa çapında 14.000 sipariş alan Tesla, şimdiden büyük bir başarı elde etmiş durumda.



Geçtiğimiz günlerde şirketin %7'lik bir küçülmeye gideceğini açıklayan Elon Musk, Avrupa pazarı dahil olmak üzere oldukça rekabetçi hedeflerinin olduğunu, bu nedenle bazı alanlarda küçülmeye gidip hedef odaklı çalışacaklarını açıklamıştı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:45 

Avrupa, Nicola Tesla, Teknoloji
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