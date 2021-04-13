Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak - Son Dakika

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak

13.04.2021 09:37
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında miktarın ne kadar olacağı netleşecek. Toplantının ardından Erdoğan zam miktarını açıklayacak. Eğer zam son açıklanan yüzde 16.19'luk yıllık enflasyona göre yapılırsa ikramiyeler 162 lira, yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonuna göre yapılırsa 83 lira artacak.

Bugün toplanacak ve önemli kararların çıkacağı Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesine ilişkin zammı açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında miktarın ne kadar olacağı netleşecek.

83 İLA 162 TL ARASINDA BİR ARTIŞ KONUŞULUYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz- Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı.

İKRAMİYE NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlar da bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE EVİNDE TESLİM

Talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak - Son Dakika Ekonomi


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