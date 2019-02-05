Son Dakika Haberleri: Milyonlarca Hindu Günahlarından Arınmak İçin Kumbh Mela Festivali'nde

Milyonlarca Hindu Günahlarından Arınmak İçin Kumbh Mela Festivali'nde

1 saat önce

Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali milyonları topladı.

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Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali milyonları topladı. Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:04 

Ganj Nehri, Hindistan, Dünya
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