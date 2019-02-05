Milyonlarca Hindu Günahlarından Arınmak İçin Kumbh Mela Festivali'nde
1 saat önce
Hindistan'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali milyonları topladı.
Hindistan
'da, dünyanın en büyük dini töreni olarak bilinen "Kumbh Mela" adlı Hindu festivali milyonları topladı. Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri
'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:04
Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi
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