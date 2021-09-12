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Milyonlarca insana umut olan BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili bomba itiraf! İlk tekliflerinde reddetmişler - Son Dakika

Milyonlarca insana umut olan BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili bomba itiraf! İlk tekliflerinde reddetmişler

12.09.2021 11:32
Milyonlarca insana umut olan BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili bomba itiraf! İlk tekliflerinde reddetmişler, System.String[]

Alman firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li Pfizer şirketinin baş bilim sorumlusu Phil Dormitzer'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Dormitzer, Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin aşı geliştirme teklifini ilk olarak olumsuz karşıladıklarını açıkladı. Yetkili bu kararı için "Varsayımım, koronavirüsün Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı" itirafında bulundu.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs salgını, hala etkisini sürdürüyor. Üretilen aşılarla birlikte vaka ve vefat sayıları daha aza indirildi, uzmanların araştırmalarına göre bu şekilde salgının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Koronaya karşı geliştirilen en etkili aşılardan biri de Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech/Pfizer aşısı oldu. BioNTech şirketinin kuruları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci sık sık yaptığı açıklamalarla gündemde yer alırken, Pfizer kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.

AŞI GELİŞTİRME TEKLİFİNİ REDDETMİŞLER

Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı. İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Pfizer, yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başlangıçta bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirmiş.

"BU İŞ YÜRÜMEYECEK"

Ocak 2020'de yani virüsün yavaş yavaş dünyaya yayıldığı dönemde mRNA teknoloji ile bir aşı geliştirme fikrini ortaya atan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'ye Pfizer yetkilileri tarafından "Arkadaşlar bu iş yürümeyecek" cevabı verildiği ortaya çıktı.

"KONTROL ALTINA ALINABİLİR SANDIK"

Aynı habere göre mRNA teknolojisi, o zamanlar Dr. Phil Dormitzer tarafından da fazla deneysel olarak değerlendirildi. Dormitzer, bu kararı için "Varsayımım, koronavirüsün Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı" itirafında bulundu.

Söz konusu olumsuz cevap BionNTech'i mRNA tabanlı bir Kovid aşısı geliştirmeye karar vermesinden birkaç gün sonra geldi. Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu. Türeci ve Şahin'in bu ısrarı milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Zira araştırmalar Kovid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Milyonlarca insana umut olan BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili bomba itiraf! İlk tekliflerinde reddetmişler

Uğur Şahin, Biontech, Korona, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonlarca insana umut olan BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili bomba itiraf! İlk tekliflerinde reddetmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlarca insana umut olan BioNTech-Pfizer aşısı ile ilgili bomba itiraf! İlk tekliflerinde reddetmişler - Son Dakika
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