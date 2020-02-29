Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı - Son Dakika

Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı

11 dakika önce

İstanbul'da gece saatlerinde hizmet verecek olan ve çift bilet uygulaması ile hayata geçen gece vapuru seferleri başladı.

İstanbul'da hizmete girdiği andan itibaren 24 saat iki yakayı birleştiren Metrobüs ve otobüsün ardından metro da Cuma ve Cumartesi günleri yirmi dört saat hizmet vermeye başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından toplu taşımada yeni bir gelişme denizde yaşandı.

SEFER SAATLERİ BELLİ OLDU

İstanbul'da Asya ve Avrupa'yı yirmi dört saat birbirine bağlamak için Cuma ve Cumartesi günleri vapur seferleri gece de devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu proje bu gece itibariyle hayata geçti.

Kadıköy iskelesinden saat 01.30, 02.35, 03.45 ve 04.55'te kalkacak vapurlar Karaköy ve Beşiktaş'a giderken Karaköy'den saat 01.50, 02.55, 04.05 ve 05.15'te hareket eden vapurlar Beşiktaş ve Kadıköy'e gidecek.

YOLCULAR ÇİFT BİLET ALINMASINDAN ŞİKAYETÇİ

İstanbul'da denizde gerçekleştirilen ilk deniz seferini kullanan yolcular uygulamadan memnuniyetlerini ifade ederken çift bilet alınmasından yana şikayetlerini de ifade etti. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte geceleri zorlandığını ifade eden bir yolcu, "Güzel oldu çünkü biz Avrupa'dan Anadolu'ya gelirken zorlanıyorduk çok iyi oldu" dedi.

"SEFERLER SIKLAŞTIRILMALI"

Seferlerin sıklaşmasını isteyen bir diğer yolcu, "Biraz daha sıklaştırılsa daha iyi olur aralarında bir saat falan var. Tek bilet olsa daha iyi olur" diye konuştu. Gece karşıya rahat ulaşımın olduğunu ifade eden vatandaş, "Mutluyuz uygulamadan karşıya ulaşımı rahatça sağlıyoruz" derken "Gece de vakit geçirmek istiyor insanlar bence çok güzel oldu" ifadesini kullandı.

Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı
İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:52 
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