Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek - Son Dakika
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Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek

28.04.2022 09:44
Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek

Danıştay 10. Daire'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davalar bugün esastan görüşülecek. Birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile binden fazla avukatın katılması beklenen duruşmada çıkacak kararı bir çok vatandaş merakla bekliyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'de milyonlarca kadının gözü bugün Danıştay'da olacak. 10. Daire, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının iptalini görüşecek. Duruşmaya binden fazla avukatın katılması bekleniyor.

"DURUŞMAYA KATILMAK İÇİN BİNİ AŞKIN AVUKAT YETKİ BELGESİ ALDI"

İstanbul Sözleşmesi davası, Danıştay 10. Daire'de bugün saat 09.45'te başlayacak. Danıştay, kararın iptali istemiyle açılan davalar için özel duruşma açma kararı aldı. Duruşmaya katılmak için yaklaşık bini aşkın avukat yetki belgesi alırken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile çok sayıda baro, kadın örgütleri, siyasi partiler ile meslek kuruluşları da duruşma için çağrıda bulundu. "Eşit ve şiddetsiz bir yaşam isteyen herkesi hep birlikte hukuka ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya" çağıran EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu, davanın "Türkiye'nin geleceği ve hukukun üstünlüğü adına belirleyici olacağını" vurguladı.

Duruşmada tarafların dinlenmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararını iptal edip etmeyeceği belli olacak. Daire, kararını daha sonra da açıklayabilir. Ancak karar, kesin nitelik taşımıyor. Bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na (İDDK) karşı itiraz edilebiliyor.

"KADINA ŞİDDET KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

TBB Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, İstanbul Sözleşmesi'nin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde yargının da görev üslenmesi gerektiğini vurguladı. DW Türkçe'ye konuşan TBB Başkan Yardımcısı Suiçmez, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak kabul eden çok önemli bir sözleşme olduğunu belirterek, "Baştan beri bizler kırmızı çizgimiz olduğunu söylüyoruz. Umarım bu hukuksuzluğu, hem anayasamıza hem uluslararası sözleşmelere aykırı olan bu çekilme kararını Danıştay'a izah ederiz.Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde tüm yükü avukatlara, sivil toplum örgütlerine bırakmak doğru değildir. Bu anlamda yargının da önemli bir görev üstlenmesi gerekiyor. Hukukun üstünlüğünü ortaya koyacak güzel bir karara Danıştay imza atmalıdır" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Tamer Tasci: Istanbul sözleşmesini geri getirmek yıkım olur.erkek kadının esiri olamaz.bunu geri getirenler bu millerden oy alamiyacak.karisina sözü gecmiyecek.geri getirenleri kınıyorum.. Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Kadına şiddet, Güncel, Son Dakika

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