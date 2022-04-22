DİYARBAKIR - Milyonlarca kurutmalık domates fidesi toprakla buluşuyor - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Milyonlarca kurutmalık domates fidesi toprakla buluşuyor

22.04.2022 12:56

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde ihraç edilmek üzere 3 bin 500 dekar alanda yetiştirilecek kurutmalık domateslerin fideleri toprakla buluşturulmaya başlandı.

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde ihraç edilmek üzere 3 bin 500 dekar alanda yetiştirilecek kurutmalık domateslerin fideleri toprakla buluşturulmaya başlandı.

Manisa'dan gelen girişimci Muzaffer Işıklı, Karacadağ bölgesinde kiraladığı ve anlaşma yaptığı çiftçilerle 3 bin 500 dekarda kurutmalık domates fidelerini toprakla buluşturuyor. 250 kişinin çalışmaya başladığı tarlalar, hasat döneminde 2 bin 500 kişiye ekmek kapısı olacak.

Girişimci Işıklı, AA muhabirine, geçen yıl farklı bölgelerde kurutmalık domates yetiştirdiğini, fakat en iyi verimi Diyarbakır'dan aldığını söyledi.

Kentte Karacadağ bölgesi ikliminin domates yetiştirmek için en iyi bölge olduğunu aktaran Işıklı, yörede yetiştirilen domateslerin veriminin yüksek ve kaliteli olduğunu belirtti.

Anlaşma yaptığı çiftçilerle 3 bin 500 dekarda kurutmalık domates, 200 dekarda da iç piyasa için sofralık domates ve biber yetiştireceğini belirten Işıklı, bu sene Karacadağ bölgesinde 9 milyon fidenin dikim çalışmalarına başladıklarını, bunun 7 milyon 200 bininin ihraç edilmek üzere kurutmalık domates fidesi olduğunu bildirdi.

"Türkiye ekonomisine 7 milyon 500 bin avro katkı"

Anlaşma kapsamında çiftçilere gübre, domates fidesi ve damla sulama ekipmanı desteği sağladığını dile getiren Işıklı, bu ay başladıkları fide dikim işleminin 20 Mayıs'a kadar devam edeceğini aktararak, şöyle dedi:

"Kurutulmuş domatesleri firmalar aracılığıyla yurt dışına ihraç ediyoruz. Bölgeden bu yıl 35 bin ton yaş domates hedefliyoruz. Bu da yaklaşık 2 bin 500 ton kuru domatese denk geliyor. Diyarbakır'dan kuruttuğum domateslerin Türkiye ekonomisine 7 milyon 500 bin avro katkısı olacağını düşünüyoruz."

2 bin ton sofralık domates de üretecek

Işıklı, normal şartlarda kurutmalık domates yetiştirdiğini fakat vatandaşların faydalanması için bu yıl sofralık domates de yetiştireceklerini belirterek, 15 Haziran'dan itibaren Diyarbakır'da yerli domatesin tezgahlarda yerini alacağını dile getirdi.

Işıklı, kentteki piyasaya yaklaşık 2 bin ton sofralık domates sunmayı planladığını sözlerine ekledi.

"Çok şükür kapımızın önünde çalışıyoruz"

Anlaşmalı domates yetiştiren çiftçilerden Hamit Aslan ise daha önceki yıllarda da domates yetiştirdiğini fakat son 2 yıldır daha büyük tarlalarda bu işe giriştiğini aktardı.

Ürettiği domateslere alım garantisi verildiği için rahat üretim yaptıklarını ifade eden Aslan, bir karış toprağı boş bırakmayacaklarını ifade etti.

Tarlada domates fidesi diken işçilerden Sultan Koyun da çalışmak için il dışına gittiklerinde bazı zorluklarla karşılaştıklarını aktararak, "Orada çadırlarda kalıyorduk, zordu. Burada çok şükür kapımızın önünde çalışıyoruz. Akşam evimizdeyiz. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Ailemize bir katkımız oluyor." diye konuştu.

Ruken Çelik ise daha önce mevsimlik işçi olarak Bursa ve Manisa'ya gittiğini, bu nedenle geride kalan ailesini özlediğini söyledi.

İl dışında yaşadıkları zorlukları artık çekmediklerini aktaran Çelik, yaklaşık 5-6 ay çalışarak ailesine katkı sunduğunu anlattı.

DİYARBAKIR - Milyonlarca kurutmalık domates fidesi toprakla buluşuyor
DİYARBAKIR - Milyonlarca kurutmalık domates fidesi toprakla buluşuyor
DİYARBAKIR - Milyonlarca kurutmalık domates fidesi toprakla buluşuyor
DİYARBAKIR - Milyonlarca kurutmalık domates fidesi toprakla buluşuyor

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Kaynak: AA

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