Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü

29.06.2022 00:58
Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 metre uzunluğundaki bir motoryatta yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 metre uzunluğundaki bir motoryatta yangın çıktı. Alev alev yanan motoryat, denizden ve iskeleden yapılan yoğun müdahaleyle saatler sonra kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü.

Gümbet iskelesinde 23 metre uzunluğunda 25 milyon değerindeki bir motoryatta elektrik kontağından yangın başladı. Yangını fark eden gemiciler, kendi imkanları ile söndüremeyince yakındaki teknedekilerden yardım istediler.

O esnada büyüyen yangın, tüm tekneyi sardı. Alev alev yanan yat için çok sayıda itfaiye ekibi ile Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri geldi. Ekipler alev alev yanan yatı hem denizden hem de iskeleden söndürmeye çalıştı. Sert rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Yangının başka teknelere sıçramaması için büyük çaba harcandı, yakındaki tekneler iskelen alınarak güvenli bölgelere götürüldü. Motoryatta patlama yaşanma ihtimaline karşı iskeledeki vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Yattaki yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları esnasında tekne sulara gömüldü. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Bodrum'da bir ayda 10 bin tondan fazla asfalt serimi yapıldı Bodrum'da bir ayda 10 bin tondan fazla asfalt serimi yapıldı Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
22:29 Arda Turan'dan peş peşe itiraflar: Beşiktaş'tan teklif aldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 01:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Milyonlarca lira değerindeki yat alev alev yandı, soğutma çalışmaları esnasında sulara gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement