Üye Girişi
MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika

MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

23.12.2021 16:17
MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

İSTANBUL'da kurdukları Otomotiv Danışmanlık şirketi aracılığı ile 7 ayda yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özgür EREN/ - İSTANBUL'da kurdukları Otomotiv Danışmanlık şirketi aracılığı ile 7 ayda yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da otomobil almaya çalışırken dolandırıldığını söyleyen çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada A.G.(43) ile S.C..(39) polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin mağdurlara birkaç ucuz otomobil satarak güven sağladıktan sonra sözde daha çok ucuz otomobil vereceklerini söyleyerek milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilmişti.Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler bugün çıkarıldıkları Çağlayan Adliyesinde savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen  şüpheliler tutuklandı.


Dolandırıcılık, Otomobil, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! İpe bağlı kangalın cansiperane savunması kamerada Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! İpe bağlı kangalın cansiperane savunması kamerada         
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü Şaşkınlığın bu kadarı! Tuvalet kapısını pencereyle karıştırınca camdan aşağı düştü         
12:20
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
16:21 Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?
16:20 Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi
16:17 Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
16:13 Televizyonunuzu yalamak ister misiniz? İşte yalanabilir televizyon teknolojisi
16:01 Emniyetin partisinde kadın meslektaşının tweerk yaptığı ABD'li polis amirinin başı dertte
15:53 Trabzonspor'da şampiyonluk yolunda ağır kayıp!
15:45 Şarkıcıları da oyuncuları da solladılar! 2021'in "en"lerine 2 televizyoncu ilk sıralarda
15:33 Google dolar kurunu gizlemeye başladı
15:29 Son Dakika: Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, 65 yaşında yaşamını yitirdi
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 16:24:55. #1.11#
SON DAKİKA: MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement