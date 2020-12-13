Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yüz yüze eğitim ve EBA gibi konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

21 Aralık 2020 tarihine kadar 200 bin tabletin daha dağıtılacağını ve 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacağını söyledi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ŞARTLARIN OLGUNLAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Dünya üzerinde sadece dört ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen platform EBA" dedi.

Eğitim bütçesinin 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlendiğinin altını çizen Bakan Ziya Selçuk, "Bu rakam 2021 yılı merkezî yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sini oluşturmaktadır. Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL'den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL'ye çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.