Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyordu! Dijital karneler, e-Okul üzerinden erişime açıldı - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler.

2 TEMMUZ'DA BASILI OLARAK DA ALINABİLECEK

Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgeleri öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz'da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek. Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

TELAFİ PROGRAMI 5 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

MEB, 21 Haziran'dan itibaren okullarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda etkinlikler planlandığını açıkladı. Bir buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan ''Telafide Ben de Varım'' programına başvurular 21 Haziran-2 Temmuz arasında yapılacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

EYLÜL AYI ÖNCESİNDE YAZ OKULLARI AÇILACAK

Eylülde ilkokula başlayacak olup okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların akranlarıyla eşit şartlarda derslere başlamalarını sağlamak için yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün eğitim talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanacak.