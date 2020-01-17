Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı

6 saat önce

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı. Öğrencilerle birlikte 1 milyonu aşkın öğretmen ve idareci de iki hafta tatil yapacak. Yarıyıl tatili 2 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

(İHA)

Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşadı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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