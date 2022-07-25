Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Yerleşme oranlarını açıklayan Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." dedi.

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