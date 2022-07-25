Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

25.07.2022 08:45

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden açıklandığını duyurdu. 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz arasında alınacak.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Yerleşme oranlarını açıklayan Bakan Özer, "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Milli Eğitim Bakanı Özer: 'LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı... Milli Eğitim Bakanı Özer: 'LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresleri... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını 'meb.gov.tr' ile 'sonuc.meb.gov.tr' internet adresleri...

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika


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