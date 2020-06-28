Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını ilgilendiren YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatını ilgilendiren YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

İSTANBUL - Milyonlarca öğrencinin öğrenim hayatını etkileyecek YKS sınavının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi korona gölgesinde başladı. İstanbul'da binlerce öğrenci sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav olacakları okullara alındı. Sınava gelen ailelerin ve öğrencilerin maske takmaları dikkat çekti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girenler, korona virüs tedbirleri kapsamında sınıflara alındı. Öğrenci ve veliler, sınav öncesi okul önlerinde yoğunluk oluşturdu. Sınava giren öğrenciler ve velileri erken saatlerde sınav yerlerinin yolunu tuttu. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan adaylar, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayanlara uyarılarda bulundu. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü ve çevresinde ise araç yoğunluğu yaşandı. Trafik ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Geçtiğimiz gün YKS'nin 1. Oturumu olan TYT, 13: 00'de sona ermişti. Bugün de YKS'nin 2. oturumu olan AYT saat 10: 15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise 15: 45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Sınava girecek öğrencilerden Uygar Atkoşan, Bugün düne göre daha az heyecanlıyım. Türkçe soruları çok uzundu diyebilirim. Dün sınavı kötü geçenler bu sınava morali bozuk girecek. İyi geçenlerde rehavete kapılabilir. Korona virüsüne karşı önlem hat safhada alınmış durumda, sosyal mesafe kuralına uyuluyor, umarım herkesin sınavı iyi geçer. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan bugün yapılacak YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 18.30 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.