Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı - Son Dakika

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı Ailelerin gözü kulağı bu imtihanda Öğrenci taşıyan servis sürücülerine mesleki yeterlilik belgesi alma yükümlülüğü 3 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giriyor.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı

Ailelerin gözü kulağı bu imtihanda

BURSA - Öğrenci taşıyan servis sürücülerine mesleki yeterlilik belgesi alma yükümlülüğü 3 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren okul servis sürücüleri için mesleki yeterlilik belgesi almak mecburi olacak. Belgesi olmayan servis şoförlerine 950 lira ceza kesilecek.

Öğrenci taşımacılığı yapan servis sürücüleri için 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni dönem başlıyor. Bu tarihten itibaren okul servis sürücüleri için MYK Kanunu çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Sürücülerin bu belgeyi almak için girecekleri sınavda psikoteknik belgesine sahip olması ve Türk Ceza Kanunun belirlenen maddelerinden hüküm giymeme ön şartı bulunuyor. Buna göre adayların devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma veya kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemesi gerekiyor.

Belgelendirme Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan Kutlu, "5544 sayılı kanun ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalıştırılamayacağını, belgesiz çalışan tespit edildiğinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ceza kanununun "cinsel saldırı" başlıklı 102'inci, "çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103'üncü, "reşit olmayanla cinsel ilişki" başlıklı 104'üncü, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" başlıklı 188'inci, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak" başlıklı 191'inci maddelerinin de içinde bulunduğu 81, 105,109, 179, 190, 226 ve 227'inci maddelerindeki suçlardan mahkum olmamak veya bu suçlardan hakkında devam eden ya da uzlaşmayla neticelenen bir kovuşturma bulunmaması gerekiyor. Ayrıca son 5 yıl içinde ölümlü trafik kazasına karışan, alkollü olarak araç kullanan, hız kurallarını ihlal nedeniyle sürücü belgesi birden fazla geri alınan ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "sarhoşluk" başlıklı 35'inci maddesine göre hakkında işlem yapılan sürücüler de sınava katılamıyor" dedi.

"270 bin şoför bu belgeyi alacak"

Türkiye'de 270 bin servis şoförünün bu belgeye sahip olması gerektiğini belirten Cengizhan Kutlu, iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili mesleklerde belgesiz çalışan tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 950 TL idari para cezası uygulanmasının hükme bağlandığını söyledi. Sürücüler için zorunlu hale gelen yeterlilik belgesine ilişkin faaliyetlerin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütüldüğünü ifade eden Başkan Kutlu, "Bu kuruluşların her şehirde sınav yapabildiğini, adayların bulundukları şehirde sınav yapabilen kuruluşların isimlerine ve iletişim bilgilerine www.myk.gov.tr/nerede internet adresinden ulaşabilirler. Sınavlar hem teorik hemde uygulamalı olarak düzenlenmektedir. Sınav bedeli 800 lira olarak belirlenirken, sınavda başarısız olan adaylara bir sınav hakkı daha tanınmaktadır. Belge 5 yıl geçerli olarak kullanılabilecektir. Ancak yapılan bir hatada veya cezada bu belge kişiden geri alınacaktır. 3 yıl önce alınan alınan bu karar için servis şoförleri okulların açılmasına sayılı günler kala bu belgeyi almak için başvuruda bulunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Ailelerin gözü kulağının bu belgede olması gerektiğini belirten Kutlu, "En yüksek donanımlı bir araç yapsanız da onu kullanan insan. Bu, şoförün o işe ehliyetini ölçen bu belgedir. Bu belge ile şoförler yurt içi ve yurt dışında mesleğini rahatlıkla icra edebilecekler. Hepimizin çocukları değerli. Aileler çocuklarını servislere teslim ederken, huzurla teslim etmek ister. Bu belge alındığında bu gibi soru işaretlerinin yaşanmasının önüne geçilecektir. Bugüne kadar bir çok kaza, bir çok çocuk servislerde unutuldu. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. Şoförün niteliğini bu belge ile kontrol etmiş oluyoruz. 3 Eylül 2020 tarihte yürürlüğe girecek olan yeterlilik belgesi sınavının ileri tarihe uzatılması aileler, çocuklar ve diğer vatandaşlar için istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Yetkililere seslenen Kutlu, "Okullarımız, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı lütfen bu konuda hassasiyet göstersinler" dedi.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı

Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Öğrenci taşımacılığında yeterlilik belgesi şartı - Son Dakika

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