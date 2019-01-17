Son Dakika Haberleri: Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar: Artık O Ölçüm Ağır Kusur Değil

Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar: Artık O Ölçüm Ağır Kusur Değil

1 saat önce

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıkarken, kusurun "hafif" kusur olarak sayılacağı bildirildi.

Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Karar: Artık O Ölçüm Ağır Kusur Değil, System.String[]
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle, araç muayenelerinde egzoz emisyon ölçümü olmaması artık "ağır kusur" olmaktan çıkarken, kusurun "hafif" kusur olarak sayılacağı bildirildi. Yapılan düzenleme ise 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile hayata geçti.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 16 Ocak 2019 tarihi itibari ile milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan düzenlemeyle, eskiden "ağır kusur" olarak sürücünün karşısına çıkan egzoz emisyon ölçümleri, kusurlar tablosu güncellenerek artık hafif kusur kapsamına alındı. TÜVTÜRK'ten alınan bilgiye göre, egzoz emisyon ölçümü yaptırmak isteyen vatandaşlarında bu hizmeti istasyonlardan 65 TL karşılığında alabileceği öğrenildi.

Ayrıca, önceki muayenelerde egzoz emisyon ölçümü olmadığından muayene tekrarına kalan sürücülerinde, yeni uygulamadan faydalanabileceği belirtildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:00 Kaynak: İHA

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