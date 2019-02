Milyonlarca Venezuelalı Uzun Bir Direniş İçin Bekliyor" - Cenevre

BAYRAM Venezuela 'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, ABD 'nin ülkesine askeri müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek "Milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor. Her türlü silahı da kullanmaya hazırlar. ABD muhtemelen Vietnam 'dakine benzer bir durumla karşılaşacak." dedi.Büyükelçi Valero, ABD'nin Venezuela'ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımasını AA muhabirine değerlendirdi.ABD'nin "askeri saldırganlığıyla" karşı karşıya olduklarını ifade eden Valero, bu ülkenin askeri güçlerini Venezuela'ya doğru harekete geçirmek için tüm hazırlıklarını yaptığını söyledi.Valero, "ABD'nin gelecek günlerde demokrasiyi yok etmek için ülkeme askeri müdahalede bulunmasını bekliyoruz. Ama halkımız dış güçler tarafından yapılacak bir müdahaleye elbette direnecektir. Tüm dünya halklarının barış için Venezuela'yı desteklemesini umuyoruz." diye konuştu.ABD'nin ülkesine müdahalesinin an meselesi olduğunun altını çizen Valero, " Kolombiya 'da 8 askeri üsleri var. Kolombiya üzerinden müdahaleyi deneyecekler." ifadesini kullandı.Valero, Venezuela halkının pes etmeyeceğini ve olası askeri müdahaleye direneceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına minnettarız" Türkiye 'nin ülkesine verdiği desteğe değinen Valero, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkı Venezuela'yı davasında destekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına bu tarihi anda bizi desteklemelerinden dolayı minnettarız." şeklinde konuştu.Valero, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus , Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Meksika hükümetinin, Venezuela'daki sorunun askeri müdahale olmaksızın barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin yaptıkları açıklamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Yapancı bir ülke tarafından gelecek askeri müdahaleye karşı tüm hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Valero, şunları kaydetti:"Ülkemizde milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor. Her türlü silahı da kullanmaya hazırlar. ABD muhtemelen Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak. Trump üçüncü dünya savaşını bekliyor. Ama şundan eminim ki dünyada barış isteyen tüm insanlar Trump tarafından yapılmak istenen askeri müdahaleyi yenilgiye uğratacaklar."