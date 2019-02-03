'Milyonlarca Venezuelalı uzun bir direniş için bekliyor'
9 dakika önce
Venezuela'nın BM nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Valero, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek, "Milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor.
Venezuela
'nın BM
nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Valero, ABD
'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek, "Milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:00
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