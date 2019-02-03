Son Dakika Haberleri: 'Milyonlarca Venezuelalı uzun bir direniş için bekliyor'

'Milyonlarca Venezuelalı uzun bir direniş için bekliyor'

9 dakika önce

Venezuela'nın BM nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Valero, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek, "Milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor.

'Milyonlarca Venezuelalı uzun bir direniş için bekliyor', System.String[]
Venezuela'nın BM nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Valero, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek, "Milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:00 

Birleşmiş Milletler, Venezuela, Ekonomi
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