Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor - Son Dakika

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor

6 saat önce

Çankırı'daki tuz mağarasının duvarlarına, 1997 yılından bu yana kazı çalışmaları süren "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kalıntılarına ulaşılan hayvanların kabartması işleniyor.

Çankırı'daki tuz mağarasının duvarlarına, 1997 yılından bu yana kazı çalışmaları süren "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kalıntılarına ulaşılan hayvanların kabartması işleniyor.

Asırlardır tuz üretilen mağara, il merkezine 20 kilometre uzaklıkta yerin 150 metre altında bulunuyor. Yıllarca devam eden üretim sonucu mağarada birçok galeri oluştu.

Mağaradaki galerilerde Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlayacak temalar oluşturularak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bu kapsamda mağara duvarlarına, 1997 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında yürütülen "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kalıntılarına ulaşılan kılıç dişli kaplan, su samuru, üç dişli fil, kısa boyunlu zürafa gibi hayvan türlerinin kabartmasının yapılması kararlaştırıldı.

Çankırı Belediyesinde görevli heykeltıraş Sefer Oruç, Erol ile görüşerek bu hayvan figürlerinin fotoğraflarını aldı ve tuz mağarasının duvarlarına 8,5 milyon yıl önce yaşamış hayvanların kabartmasını yapmaya başladı.

Bir türün de kaya tuzundan heykeli yapılacak

Oruç, AA muhabirine, Çankırı Belediyesinin Yeraltı Tuz Şehrini Turizme Açma Projesi kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Tuz mağarasında sanatsal çalışmalar yaptığını aktaran Oruç, yerin 150 metre altının sanat atölyesine dönüştürülmesi ve bu tür eserler üretilmesinin ilk kez gerçekleştirilmiş bir şey olabileceğini ifade etti.

Çankırı'da milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin rölyefini yapacaklarını belirten Oruç, "11 hayvan türünün rölyefini yapıyorum. Kılıç dişli kaplan ve atların atası olarak tabir edilen hayvan figürünü tamamladık. Bir türün de kaya tuzundan heykelini yapacağım." dedi.

Kabartma çalışmasına başlamadan önce kaya tuzuyla kaplı duvarları düzleştirdiğini, sonra figürün çizimini yaptığını anlatan Oruç, bir figürü tamamlamak için 15-20 gün uğraştığını vurguladı.

Oruç, Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlayacağı için mutlu olduğunu dile getirerek, mağaranın bir kısmının sağlık bir kısmının da kültür alanı olarak hizmete sunulacağını kaydetti.

Milyonlarca yıl önce yaşayan hayvanların kabartması tuz mağarasına işleniyor

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:05 Kaynak: AA
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