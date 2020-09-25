Milyonları ilgilendiriyor - Son Dakika

Milyonları ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırması ve olası bir vergi affı hükümlerini içeren yasal düzenlemeler gündemin üst sırasındaki yerini koruyor.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırması ve olası bir vergi affı hükümlerini içeren yasal düzenlemeler gündemin üst sırasındaki yerini koruyor.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve sosyal güvenlik borç yapılandırması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekim sonundaki rakamlara bakarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte karar vereceğiz" dedi.

CSK Mali Müşavirlik kurucusu Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakçı, salgın nedeniyle bozulan piyasa koşulları nedeniyle ödenemeyen veya ertelenen vergi ve sosyal güvenlik prim borçları ve mevcut faaliyetlerin mükellef beyanlarına yansımasında oluşan tahakkuk kayıpları nedeni ile beklenen borç yapılandırması, matrah artırımı ve muhtemel vergi affı hükümlerini içeren yasal düzenlemeler için gözlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışında olduğunu söyledi.

Kumdakcı konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Mükellefler açısından bozulan piyasa koşullarında ödenmeyen vergi ve SGK primlerinin daha rahat bir şekilde yapılandırılarak ödenmesi, Hazine ve Mali Bakanlığı açısında Tahakkuk/ Tahsilat oranının bazı illerde yüzde 2'lere kadar düştüğü bir dönemde vergi tahsilat hızını biraz olsa artırmak adına bu şekilde bir düzenlemeye gidilmesi temelde bir ihtiyaç gibi yorumlanıyor. Yeni meclis döneminde ödenemeyen banka kredileri ve diğer cari borçlar dolayısı ile bozulan şirket ve mükellef sicilleri neticesinde sicil affının da gündeme alınacağına dair genel bir kamuoyu oluşmuş durumda. Vergi ve sicil affı ile ilgili ülke tarihimizdeki en uygun koşulların oluştuğu konu ile ilgili gözler Meclis açılışında."

(İHA)

Milyonları ilgilendiriyor

Borç Yapılandırması, Piyasa, Vergi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milyonları ilgilendiriyor - Son Dakika

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