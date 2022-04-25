Milyonların gözü bu toplantıda: Bayram tatili 9 gün olacak mı? - Son Dakika
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Milyonların gözü bu toplantıda: Bayram tatili 9 gün olacak mı?

25.04.2022 07:58

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı toplantı sonunda netlik kazanacak. Kabinede ayrıca başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere, Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler de ele alınacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemi ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

RAMAZAN BAYRAMI 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

İDARİ TATİL OLURSA YALNIZCA MEMURLAR 9 GÜN İZİN YAPACAK

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 günlük izinden faydalanacak.

OPERASYONLARDAKİ SON DURUM DA MASADA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonla ilgili son durum da toplantıda değerlendirilecek. Uzun süredir devam eden Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum ve etkilerinin de toplantıda ele alınması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları verdi;

"Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz.

Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum."

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