Milyonların gözü kulağı Kabine'de! Normalleşme adımlarının değerlendirileceği toplantı perşembe günü yapılacak - Son Dakika

Milyonların gözü kulağı Kabine'de! Normalleşme adımlarının değerlendirileceği toplantı perşembe günü yapılacak

25.01.2021 08:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafe ve restoranların açılması gibi normalleşme adımlarının Kabine toplantısında değerlendirileceğini açıklamıştı. Herkesin çıkacak kararları merakla beklediği toplantının perşembe günü olması öngörülüyor.

Bakanlar Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak perşembe günkü toplantıda, koronavirüs tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, aşı çalışmaları ve aşılamada son durumun ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK KONULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin sunum yapmasının beklendiği toplantıda, restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden masaya yatırılması öngörülüyor.

NELER DEĞİŞEBİLİR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

"KABİNE'DE DEĞERLENDİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin normalleşme adımları hakkındaki sorularını cevaplandırmış; restoran, kafe vb. yerlerin açılması konusunun Kabine'de ele alınacağını söylemişti.

Milyonların gözü kulağı Kabine'de! Normalleşme adımlarının değerlendirileceği toplantı perşembe günü yapılacak

Fahrettin Koca, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milyonların gözü kulağı Kabine'de! Normalleşme adımlarının değerlendirileceği toplantı perşembe günü yapılacak - Son Dakika


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