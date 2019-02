Milyonların Takip Ettiği Oyun Dünyasının Ünlüleri Ve E-Sporun Yıldızları Gamıng İstanbul'da

YouTube ve Twitch gibi ağlarda takipçi toplamı milyonlara ulaşan ünlü oyun yayıncılarıyla tanışabilmek için fuara akın eden gençler, aylık geliri 20 bin TL'yi geçen e-sporcuları örnek alıyor. GAMING İSTANBUL, oyun ve e-spor kültürüne destek olmak için turnuvaların yanı sıra Geliştirici Konferansları ve Bağımsız Oyun Ödülleri'ne de ev sahipliği yapıyor

Fuarda Türkiye'de milyonlarca kişinin oynadığı PUBG, Fortnite, FIFA, PES gibi oyunların turnuvaları, toplam 20 bin TL değerinde ödüllü cosplay yarışmaları ve

sürpriz hediyelerle dolu yarışmalar oyunseverleri bekliyor

Dün sabah saat 10:00'da dördüncü kez kapılarını açan Türkiye'nin en büyük dijital eğlence ve oyun fuarı GAMING İSTANBUL, ikinci gününde de oyunseverler tarafından yoğun bir ilgi gördü. Toplam 18 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuarda oyun, donanım ve aksesuar firmalarının stantlarının yanında, alışveriş ve oyun alanları, çocuk parkı da yer alırken, fuarı ziyaret eden oyun yayıncıları ve e-sporcular da hayranlarıyla buluşuyor.

Ayda 20 bin TL'den fazla kazanıyorlar

Klasik spor anlayışından farksız bir şekilde çalışan e-sporcular hakkında konuşan GAMING İSTANBUL Direktörü Cevher Eryürek, "Bu yıl 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen e-spor ekosistemi Türkiye'de de hızla gelişiyor. E-spor oyuncusu olabilmek de tıpkı bir futbolcu, tenisçi, basketbolcu gibi sıkı çalışmayı gerektiriyor. Her gün bireysel ve toplu antrenmanlar yapmak, bol bol oyun oynamak gerekiyor. Hızlı reflekslere ihtiyaç olduğundan belirli bir yaş aralığında yapılabilen e-sporda profesyonel olanlar ayda 20 bin TL'den fazla gelir elde edebiliyorlar. Türkiye'de sadece oyuncu değil, oyuncu koçları, hakemler, yayıncılar da bu ekosistemin önemli bir parçası ve bu alanlarda da gelişmeler var. Bunun yansımalarını da her yıl olduğu gibi GAMING İSTANBUL'da giderek güçlenen bir şekilde görüyoruz" dedi.

Milyonlarca genç onları takip ediyor

GAMING İSTANBUL'un ikinci gününde Fenerbahçe PUBG e-spor takımının yanı sıra, Twitch ve YouTube gibi ağlarda oyun üzerine internet yayınları yapan fenomenler de büyük ilgi gördü. Fortnite standında Cantuğ Özsoy (UNLOST), Dell standında AlpTV, Berkriptepe, Fox Gaming ile Tuana Yılmaz (Poppiceyn), Omen by HP standında Fenerbahçe PUBG e-spor takımının yanı sıra, Aral standında Just Dance Dünya Şampiyonu Umut Tütüncü de hayranlarına heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Aileleri eğlence dolu bir haftasonu bekliyor

Haftasonu boyunca oyun dünyasının ünlü isimleri fuarda oyunseverlerle bir araya gelmeye devam edecek. Fortnite standında 2 Şubat saat 12:00-16:00 arasında Batuhan Bozkan (Videoyun), Batuhan Büyükakkan (Platen), 13:00 – 15:00 arasında Tuna Akşen (PintiPanda), 12:00 – 14:00 arasında Ferit Karakaya (wtcN), 14:00 – 16:00 arasında Kemal Can Parlak (Kendine Müzisyen) yer alacak, Aral standında 31 Ocak – 3 Şubat arasında Just Dance Dünya Şampiyonu Umutcan Tütüncü, Omen by HP standında 2 Şubat'ta Necati Akçay (Zeon) ve Fox Gaming ile Tuana Yılmaz (Poppiceyn) yer alacak.

Toplam 20 bin TL değerinde ödüllü yarışmalar

GAMING İSTANBUL'da dijital oyun ve kurgu karakterleri tasarladıkları kostüm ve aksesuarlarla en iyi yansıtanları da para ödülleri bekliyor. Toplam 10 bin TL değerinde ödüllü GIST Cosplay Yarışması'nın jürileri arasında Issabel Cosplay & Other, Calypsen Cosplay, Anastasia Komori gibi dünyaca ünlü cosplay sanatçılarının yanı sıra, yarışmanın geçen yılki kazananı Cihan Yallı da bulunuyor.

Cosplay meraklıları, Fortnite standındaki cosplay yarışmasına da katılarak toplam 10 bin TL'lik ödülden pay alabilecek. Ayrıca fuarın bileklik sponsoru olan InGame Group - Zula, tüm ziyaretçilere popüler yerli FPS oyununda 10 TL'lik ücretsiz kredi hediye ediyor.

Hepsiburada'nın 'Destansı Sponsor'luğu ile gerçekleştirilen GAMING İSTANBUL'da Playstation, Epic Games, Epin – YesilyurtGame, Omen by HP, Aral, Redbull, Dell Alienware, Vodafone Freezone, XDRIVE, setimedia, LaSalleCollege, 13 Aksesuar gibi şirketler yer alırken, fuarın bileklik sponsoru InGame Group - Zula, B2B Nadir Sponsoru Xsolla, toplantı sponsoru Inlingo, Indie Lounge sponsoru ise Unreal Engine oldu.