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Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı - Son Dakika

Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı

17.09.2021 15:56

Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı Diyarbakır'da sergilenen milyonluk altınlar göz kamaştırdı, tarihi Dört Ayaklı Minareden, altın kıyafete kadar tasarlanan el emekleri ilgi çekti.

Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sergilenen milyonluk altınlar göz kamaştırdı, tarihi Dört Ayaklı Minareden, altın kıyafete kadar tasarlanan el emekleri ilgi çekti.

Diyarbakır'da bir otelde özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşen altın sergisi gözleri kamaştırdı. Tarihi Dört Ayaklı Minare bakırdan işlenerek 2 kilogram altın ile kaplatıldı. Piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 4 ayaklı minare minyatörü görenleri şaşırttı. Tasarımlar arasında bir diğer ilgi gören ise altın kıyafetler oldu. Yapımı 7 kişilik ekip ile 14 gün süren toplam 3 kilogram olan 2 kıyafetin fiyatı dudak uçuklattı. 22 ayardan yapılan kıyafetlerin biri 1 milyon 300 bin TL olurken diğeri ise 7 bin 900 dolar olarak açıklandı.

Tarihi Dört Ayaklı Minarenin yapımını gerçekleştiren üreticilerden Kamuran Kaya, Diyarbakır'ın kültürünü ve tarihini tanıtmak için tasarımı gerçekleştirdiklerini kaydederek yapımı toplam 20 gün olduğunu ve 22 ayar altından yapıldığını aktardı. Kaya, "Biz Diyarbakır kültürünü tanıtmak istedik, bu bir ilk bütün kültür miraslarımızı altına dökmeyi düşünüyoruz. 13 kilogram bakır ile yapıldı, 2 kilogram 700 gram altın ile kapladık. Öncesinde bakır işlemesini yaptıktan sonra altın kaplama ile işlemeyi bitirdik. 11 gün bakır, 7 gün ise altın işçiliği sürdü. Yaklaşık 20 günlük çalışmanın eseri. 22 ayar, yaklaşık 1 milyon 100 bin TL ediyor. Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekmek istiyor, çünkü ilk defa altından Dört Ayaklı Minare görünce herkesin ilgisini çekiyor" dedi.

"Doğu bölgelerinde tercih ediliyor"

Milyonluk kıyafet üreticilerinden Kıristin Cemcem ise, altın kıyafetlerinin özellikle doğu bölgelerinin geleneğine uyduğunu kaydederek tercihin bu bölgelerde gerçekleştiğini aktardı. Cemcem, "Özellikle 2 tane koleksiyon tasarlardık, yapım aşaması 14 gün sürdü, çünkü çok işçilikli ürünler, elle tek tek mıhlanıyor, işleniyor ve 7 kişilik ekiple tasarlandı bu proje. 22 ayar ve ağırlığı 2 kilograma yakın. Dönemsel fiyatı, 1 milyon 300 TL meblağ geliyor. Diğer ürünümüzde aynı materyaller ve taşlarla tasarlandı, buda 22 ayar 1 kilogram civarında 7 bin 900 dolar çok talep gördü, özel siparişle yapıyoruz, kına ve düğünlerde pazarlıyoruz. Artık setlerin yerine altın gelinliklerin geçeceğini düşünüyoruz. Doğu bölgelerinde tercih ediliyor, biraz daha ağır ve geleneksel parçalar olduğu için. İnşallah batılılarda sever belki 14 ayarını batı kesimleri için tasarlayabiliriz. Çiçek motifi var bunda birçok motifinde tasarladık, şuanda tasarımcılarımız bunların üzerine yoğunlaştılar, çeşitlendirip satışa sunmayı planlıyoruz, umarım beğenirler" diye konuştu.

Manken Ayşe Armağan, kıyafetin 2 kilogram civarında olduğunu ilk giydiğinde ağır hissettiğini ve daha sonra taşıyabildiğini vurgulayarak taşınmasının da keyifli olduğunu belirtti.

Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı
Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı
Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı
Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı

Türk Lirası, Diyarbakır, dolar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Milyonluk altınlar sergilendi, tarihi Dört Ayaklı Minare ve kıyafet gözleri kamaştırdı - Son Dakika


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