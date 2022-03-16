Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu - Son Dakika
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Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu

16.03.2022 15:37

Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durdurulduİSTANBUL Büyükçekmece'de milyonluk villaları yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya getiren Folkart firmasına ait inşaat çalışmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına karar verildi.

Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu

İSTANBUL Büyükçekmece'de milyonluk villaları yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya getiren Folkart firmasına ait inşaat çalışmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına karar verildi. Kararı olumlu karşılayan site sakinleri, zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi. Villaların son durumu drone ile görüntülendi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesinde bulunan özel bir sitenin içerisindeki değeri 15 milyon TL olan villalar, yan tarafında yapılan inşaat nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve site yönetimi verilen zararın karşılanması için işlem başlatarak konu mahkemeye taşınmıştı. 6 evin zarar görmesine, bahçelerinde büyük yarıkların oluşmasına sebep olan ve evlerin yıkılma tehlikesi olmasına rağmen devam eden inşaat, mahkeme kararıyla durduruldu.

"Evimizde güvenli bir şekilde oturamıyoruz."

Yapılan inşaattan dolayı evinin bahçesinde büyük yarıklar meydana gelen site sakini Ebubekir Ünsalan "Yan tarafımızda yapılan inşaattan dolayı evlerimizin istinat duvarı ve bahçelerimizde çökmeler oldu. Evlerimizde ciddi zararlar meydana geldi bu yüzden evimizde güvenli bir şekilde oturamıyoruz. Sürekli tedirginiz, çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz. İnşaat firması duyarsız kaldı. Biz de mahkemeye başvurduk. Duvarların dibinde yapılan kazılar sonucunda büyük çökmeler oluştu. Benim yan komşularımın evleri daha kötü durumda. Burada ciddi can kaybı riski de var. Çünkü çocuklar bahçelere çıkıyor ve bahçelerde büyük yarıklar var her an her şey olabilir. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini ve zararımızın tazmin edilmesini istiyoruz" dedi.

"İnşaat firması bize hiçbir şekilde olumlu cevap vermedi"

İstinat duvarları yıkılan ve evlerin bahçelerinin zarar gördüğü sitenin müdürü Murat Şahin ise "Sitemizin istinat duvarı yıkıldı, evlerin bahçeleri ve havuzları zarar gördü, bunların sebebi yan tarafta yapılan inşaat. Bunların olmaması için gerekli önlemlerin alınmasını defalarca söyledik. İnşaat firması bize hiçbir şekilde olumlu bir cevap vermedi. Biz de mahkemeye başvurduk. Mahkeme kararı ile inşaat çalışmalarının durdurulması kararını verdi. Biz bunu gerekli merciilere bildirdik. Biz bu işin en kısa zamanda çözüme ulaşmasını istiyoruz. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz, Burada 6 tane villa çok büyük zarar gördü ve her gün on santim de kayıyor. 6 evde de can ve mal tehlikesinden dolayı kimse oturamıyor. Bu inşaat şirketi numune evini yaparken evinin çökmemesi için zaten 'Fore kazık' sistemi ile başladılar ve başta bu şekilde devam edeceklerini söylediler. Eğer bu sistem inşaat alanının tümünde yapılsaydı biz bu sorunla karşılaşmayacaktık" ifadelerini kullandı.

Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu
Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu
Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu

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Son Dakika | Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu Son Dakika | Büyükçekmece'de 15 milyon liralık villalara zarar veren inşaat mahkeme kararıyla durduruldu Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk evleri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan inşaat durduruldu - Son Dakika


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