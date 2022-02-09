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Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

09.02.2022 22:40

Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildiKAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon TL değerinde 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından, 4 depo ve bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon TL değerinde 20 kamyonet çalıntı malzeme geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenlendi. Depolarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 271 adet bisiklet, 75 adet televizyon, 9 adet çamaşır makinası, 4 adet buzdolabı, 37 adet elektrikli süpürge, 14 adet akü ve şarj aleti, 29 adet jantlı lastik, 12 adet lastik, 12 adet ısıtıcı, 17 adet uydu alıcısı, 2 adet bebek arabası, 2 adet tekerlekli sandalye, 10 adet tost makinası, 8 adet ütü, 3 adet matkap, 69 adet küçük ev aletleri olmak üzere 1 milyon TL değerinde 574 adet malzemeye el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler belediye ekipleri ve polisler tarafından kamyonetlere yüklenerek emniyete götürülürken, olayla ilgili gözaltına alınan E.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi
Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi
Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

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Türk Lirası, Kamyonet, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonluk hırsızlık operasyonu... 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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