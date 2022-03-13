Milyonluk kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Milyonluk kaçak sigara operasyonu

13.03.2022 09:51

Milyonluk kaçak sigara operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi Adana polisi yaptığı operasyonda 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Milyonluk kaçak sigara operasyonu

Adana polisi yaptığı operasyonda 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente yüklü miktarda kaçak sigara girişi olacağı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine Adana- Mersin otoyolunda önlem aldı. Polis gelen iki farklı kamyon durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 18 milyon 150 bin kaçak makaron, 2 milyon 500 bin kaçak doldurulmuş sigara ve 14 bin 400 sigara dolum makinesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Milyonluk kaçak sigara operasyonu
Milyonluk kaçak sigara operasyonu
Milyonluk kaçak sigara operasyonu

YORUMLAR
500
Adana'da 20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi Adana'da 20 milyon 650 bin makaron ele geçirildi İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK İÇKİ BASKINI İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇAK İÇKİ BASKINI

Kaçak Sigara, Sigara, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:15 Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Milyonluk kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement