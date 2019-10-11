Son Dakika Haberleri: Milyonluk kamyonları çalan 4 hırsız tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk kamyonları çalan 4 hırsız tutuklandı

Milyonluk kamyonları çalan 4 hırsız tutuklandı

1 saat önce

Kocaeli ve Tekirdağ'da sürücülerini sohbet ederek oyladıkları 1 milyon 150 bin TL'lik metal ve yemeklik yağ yüklü iki kamyonu çaldığı belirlenen 11 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Milyonluk kamyonları çalan 4 hırsız tutuklandı, System.String[]

Kocaeli ve Tekirdağ'da sürücülerini sohbet ederek oyladıkları 1 milyon 150 bin TL'lik metal ve yemeklik yağ yüklü iki kamyonu çaldığı belirlenen 11 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde 1 milyon 150 bin TL değerindeki metal pirinç yüklü 16 AAB 646 plakalı kamyonun çalındı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, inceleme başlattı. Kamyonun çalındığı alandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen biri kadın 11 şüpheliyi Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı.


Gözaltına alınan C.G., Z.K., H.M., E.S., A.M.B., E.K., E.B., C.B., S.G., K.K., İ.Ö., Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin haklarında yapılan incelemede çetenin olayı E.K. isimli kadın üzerinden gerçekleştirdikleri, E.K.'nin kamyon şoförlerini oyalarken diğer çete üyelerinin kamyonları çaldıkları, benzer yöntemlerle 21 Eylül tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yemeklik yağ yüklü kamyonu çaldıkları belirlendi. 11 şüpheli, emniyette yapılan işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


Gebze Adliyesi'nde mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden Coşkun G., Zafer K., Hasan M. ile şoförleri oyalayarak kamyonların çalınmasını sağlayan Elif K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ege Üniversitesi'ne 22 milyon TL'lik ek ödenek
Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:31:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milyonluk kamyonları çalan 4 hırsız tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]