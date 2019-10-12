Milyonluk kamyonları çalan 4 hırsız tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli ve Tekirdağ'da sürücülerini sohbet ederek oyladıkları 1 milyon 150 bin TL'lik metal ve yemeklik yağ yüklü iki kamyonu çaldığı belirlenen 11 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre 3 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde 1 milyon 150 bin TL değerindeki metal pirinç yüklü 16 AAB 646 plakalı kamyonun çalındı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, inceleme başlattı. Kamyonun çalındığı alandaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen biri kadın 11 şüpheliyi Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan C.G., Z.K., H.M., E.S., A.M.B., E.K., E.B., C.B., S.G., K.K., İ.Ö., Gebze Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerin haklarında yapılan incelemede çetenin olayı E.K. isimli kadın üzerinden gerçekleştirdikleri, E.K.'nin kamyon şoförlerini oyalarken diğer çete üyelerinin kamyonları çaldıkları, benzer yöntemlerle 21 Eylül tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yemeklik yağ yüklü kamyonu çaldıkları belirlendi. 11 şüpheli, emniyette yapılan işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Gebze Adliyesi'nde mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden Coşkun G., Zafer K., Hasan M. ile şoförleri oyalayarak kamyonların çalınmasını sağlayan Elif K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.