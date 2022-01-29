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Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi- Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı - Son Dakika

Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi- Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı

29.01.2022 18:40

Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı Gaziantep'te bir kuyumcuya girerek kasada bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalan şahıslardan ikisinin tutuklanmasının ardından polis ekipleri tarafından...

Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kuyumcuya girerek kasada bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalan şahıslardan ikisinin tutuklanmasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla iki şüpheli şahıs daha yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanırken, bir şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milyonluk soygunla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde Şahinbey ilçesine bağlı Gaziler Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren 4 şüpheli şahıs, kasada bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalarak kayıplara karışmıştı. Şüpheli şahıslar, okulun bahçe duvarını delerek kuyumcunun yanındaki ayakkabı mağazasına girmiş, daha sonra da dükkanın lavabo duvarını kırarak kuyumcuya girerek kasada bulunan 1,5 milyon liralık altını çalmıştı. Film gibi soygun anları ise ayakkabı mağazasının güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

İlk etapta iki şüpheli şahıs tutuklanmıştı

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatılmış ve kuyumcu hırsızlığı ile ilgili iki şahıs, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çııkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Milyonluk soygunla ilgili iki şüpheli şahıs daha yakalandı, tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, M.T. ve O.D. isimli iki şüpheli şahsın daha yakalandığını açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan M.T. tutuklanırken, O.D. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milyonluk soygunla ilgili tutuklu sayısı ise 3'e yükseldi.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "24.01.2022 tarihinde Şahinbey İlçemiz Gaziler Caddesindeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K. ve İ.G. isimli şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanarak 27.01.2022 tarihinde sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, söz konusu hırsızlık olayının faillerinden olan 2 şüpheli daha tespit edilerek yakalanmış, 29.01.2022 tarihinde Adli Mercilere sevk edilen M.T isimli şüpheli tutuklanmış, O.D. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi- Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı
Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi- Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı
Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi- Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı

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Gaziantep, Şahinbey, Kuyumcu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi- Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonluk kuyumcu soygununda tutuklu sayısı 3'e yükseldi- Gaziantep'teki kuyumcu soygunu ile ilgili bir şahıs daha tutuklandı - Son Dakika
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