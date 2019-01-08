Son Dakika Haberleri: Milyonluk Tekneler Şubatta İstanbul'da Sergilenecek

Milyonluk Tekneler Şubatta İstanbul'da Sergilenecek

1 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla Kara Fuarı ile denizcilik sektörünün kalbi Viaport Marina'da kurulacak en büyük geçici mega yapısında atacak.

Milyonluk Tekneler Şubatta İstanbul'da Sergilenecek, System.String[]
Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla Kara Fuarı ile denizcilik sektörünün kalbi Viaport Marina'da kurulacak en büyük geçici mega yapısında atacak. 150'den fazla firmanın katılım sağlayacağı, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar 16–25 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak.

Türkiye'de son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında gelişme kaydeden denizcilik sektörü, özel sektörün de hareketlenmesine neden oldu. Yat üretimi konusunda da dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla taçlandırıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Boat Show Tuzla Kara Fuarı ile denizcilik sektörünün kalbi Viaport Marina'da kurulacak en büyük geçici mega yapısında atacak. 150'den fazla firmanın katılım sağlayacağı, 75 bine yakın ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar 16–25 Şubat tarihleri arasında kapılarını açacak.

Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda bu yıl fiyatları 50 bin lira ile 120 milyon lira arasında değişen 200'den fazla tekne sergilenecek.

35 BİN METREKARELİK 'MEGA' ALAN

Fuarın mimarı Via Fuarcılık, dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina'da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu 20 gün gibi bir sürede tamamlanacağı duyuruldu. Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı fuar alanında şubat ayının başından itibaren tekneler getirilmeye başlayacak.

Kapalı alanı 4 Hall'den oluşacak olan fuarda, 20 metreden büyük tekneler deniz alanında sergilenebilecek. Tüm katılımcıların aynı salonda birbirine paralel şekilde daha görünür ve ulaşılabilir şekilde konumlanmasına olanak sağlayan 'Mega Yapı', teknolojik olarak da önemli altyapıya sahip. Ziyaretçilerin fuarı rahatça gezebilmeleri adına birbiriyle bağlantılı 4 ayrı salondan oluşan Boat Show Tuzla Mega Yapısı, sergilenecek teknelerin de sıkıştırılmadan daha rahat sergilenmesine olanak tanıyor. Ölçüleriyle Türkiye'de ki en geniş konstrüksiyon sistemi olan yapı, ısıtma-soğutma sistemi altyapısı ile her türlü hava koşuluna da hazırlıklı olarak tüm katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15 Kaynak: DHA

İstanbul, Denizcilik, Marina, Tuzla, Ekonomi
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