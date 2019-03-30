Son Dakika Haberleri: Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri - Sınırın İsrail Tarafındaki Askeri Hareketlilik

Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri - Sınırın İsrail Tarafındaki Askeri Hareketlilik

20 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sınırın İsrail tarafından görülen Filistinli göstericiler Sınırın farklı bölgelerine keskin nişancılar için inşa edilen kulübeler Sınırın İsrail tarafındaki zırhlı araçlar Göstericilere müdahale edilmesi İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sınırın İsrail tarafından görülen Filistinli göstericiler
Sınırın farklı bölgelerine keskin nişancılar için inşa edilen kulübeler
Sınırın İsrail tarafındaki zırhlı araçlar
Göstericilere müdahale edilmesi İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 244 kişi yaralandı.

Sınırın karşı tarafında yoğun askeri hareketlilik

Gazze sınırının diğer tarafında ise İsrail ordusunun yoğun askeri varlığı dikkati çekti.

Sınırın farklı bölgelerine keskin nişancılar için belirli aralıklarla kulübeler inşa eden İsrail ordusu, bölgede bulunan siperlerde çok sayıda asker konuşlandırdı.

İsrail askerleri, sınıra yaklaşmaya çalışan Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti, gaz ve ses bombaları kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Dönüş, Gazze, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 21:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri - Sınırın İsrail Tarafındaki Askeri Hareketlilik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]