Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri - Sınırın İsrail Tarafındaki Askeri Hareketlilik

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sınırın İsrail
tarafından görülen Filistinli göstericiler
Sınırın farklı bölgelerine keskin nişancılar için inşa edilen kulübeler
Sınırın İsrail tarafındaki zırhlı araçlar
Göstericilere müdahale edilmesi İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 244 kişi yaralandı.
Sınırın karşı tarafında yoğun askeri hareketlilik
Gazze sınırının diğer tarafında ise İsrail ordusunun yoğun askeri varlığı dikkati çekti.
Sınırın farklı bölgelerine keskin nişancılar için belirli aralıklarla kulübeler inşa eden İsrail ordusu, bölgede bulunan siperlerde çok sayıda asker konuşlandırdı.
İsrail askerleri, sınıra yaklaşmaya çalışan Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti, gaz ve ses bombaları kullandı.